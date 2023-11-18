Azerbaycanlı gazeteci Kazımov: Filistin’i desteklemediğimiz algısını Ermeni lobisi yaratıyor

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Aydınlık’a konuşan Kazımov, Sovyetler Birliği’nden beri Filistin’in bağımsız devlet olma mücadelesine Azerbaycan tarafından destek verildiğini belirtti. PKK ile işbirliği içinde olan Ermeni lobisinin Bakü’nün İsrail’i desteklediği propagandasının yaptığını vurguladı.

İşgalci İsrail’in Filistin’e başlattığı saldırıların ardından birçok devlet Filistin’e olan desteğini açıkladı. Resmi ağızdan bu açıklamayı yapan ülkelerden birisi de Azerbaycan oldu. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 18 Ekim’de Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında “Azerbaycan’ın İslami dayanışmaya bağlı olduğuna işaret ederek Filistin halkının devlet olma mücadelesini desteklediklerini” belirtti.

Türkiye’de özellikle sosyal medyada Azerbaycan’ın İsrail’i desteklediği, Filistin’e karşı olduğu algısı üzerine paylaşımlar yapılıyordu. Konuyla ilgili fikirlerini paylaşan Azerbaycanlı gazeteci Kazım Kazımov, bu çalışmanın Ermeni lobisi tarafından yapıldığını belirterek amacın Türkiye’de Azerbaycanlılara karşı düşmanlık yaratmak olduğunu vurguladı.

‘HAYDAR ALİYEV BU KONUDA MÜCADELE VERDİ’

Kazımov, Sovyetler Birliği’nden beri Filistin konusunda tutumunun, Filistin’in bağımsızlığından yana olduğunu vurguladı. “Kurucu liderimiz Haydar Aliyev uzun yıllar Birleşmiş Milletler’de ve diğer uluslararası mecralarda Filistin konusuna değinmiştir, bu konuda diplomatik bir mücadele vermiştir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Aliyev’in Yaser Arafatla olan ilişkisi aynı şekilde iyi bir biçimde devam etmiştir. İki liderin hayatını kaybetmesinden sonra, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas’la da ilişkiler geliştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

‘6 MİLYON DOLAR YARDIMDA BULUNDUK’

Kazım Kazımov, İsrail’in Gazze’ye saldırılar yaptığı dönemde Azerbaycan’ın maddi destekte bulunduğunu vurguladı. Azerbaycanlı gazeteci, “Gazze’nin kalkınması için Azerbaycan devleti 6 milyon dolarlık bir yardım ayırmıştır. Maddi desteğin dışında Dışişleri Bakanımız Ceyhun Bayramov İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında açıkça ‘Filistin’in özgürlük mücadelesini destekliyoruz.’ demiştir.” şeklinde konuştu. Ayrıca Azerbaycan’ın sorunun çözümüne yönelik arabuluculuk girişimlerinin olduğunu da hatırlatan Kazımov, “Azerbaycan sürekli olarak diplomatik olarak adım atmaktadır. 7 Ekim sürecinden itibaren her mecrada ateşkesin olması için çabalamaktadır.” dedi.

Haydar Aliyev – Yaser Arafat

‘AZERBAYCANLILARA KARŞI TÜRKİYE’DE KIŞKIRTMA DENEMELERİ YAPIYORLAR’

Sosyal medyada özellikle İsrail’in saldırılarının başladığı ilk dönemde, bazı hesaplar Azerbaycan’ın İsrail’e destek verdiği gibi paylaşımlar yapılıyordu. Bu konuyu Kazımov’a sorduk. Azerbaycanlı gazeteci bu algının PKK ile işbirliğinde olan Ermeni lobileri tarafından yapıldığını belirtti. Türkiye içerisinde Azerbaycanlılara karşı bir kışkırtma amacıyla bu algının yaratılmak istendiğini vurguladı. “Azerbaycanlılar yanlış tarafta durmaz.” diyen Kazımov, “Çünkü biz 30 yıl boyunca işgale maruz kaldık. Azerbaycan’ın devlet politikasında İsrail’e alenen destek vermek diye bir şey yoktur. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler’de katıldığı oylamalarda Filistin’in lehine oy vermiştir.” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA VE ŞAM’IN ORTAK ZEMİN OLUŞTURMASI ÖNEMLİ’

Filistin meselesine bölgesel açıdan da bakan Kazımov, Türkiye ve bölge ülkelerinin ortaklaşmasının sorunun çözümünde önemli olacağını belirtti. Özellikle Ankara ve Şam’ın ortak terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini belirten Kazımov, “Türkiye ve Suriye’nin normalleşmesi çok önemli. İsrail ve ABD’nin desteklediği terör örgütleri Suriye’yi bölmüş durumda. Bu terör örgütlerine Türk ordusu operasyonlar düzenledi. Ankara ve Şam arasında en azından terörle mücadele konusunda kısa vadede bir ortak bir zemin oluşturulursa ve buna Irak ve Lübnan da dahil edilirse İsrail’in planları suya düşer.” değerlendirmesinde bulundu.

‘ABD VE NATO FİLİSTİN’E YAŞAMA ŞANSI VERMİYOR’

Kazımov tek perspektifle Filistin sorununun çözülemeyeceğini belirtti. ABD ve diğer NATO ülkelerinin Filistin’e yaşama şansı vermediklerini vurgulayan Kazımov, “Trump zamanında bir sözde barış planına açıklanmıştı ve burada Filistin devletin egemenlik hakkını tamamen ortadan kaldırıldı. Çünkü tek perspektifli yaklaşım bunu doğurur. Bu sadece Filistin’e özgü bir durum değil. Amerika’nın Vietnam’a ya da Kore’ye yaklaşımına baktığımızda da yine aynı şekilde sadece kendisiyle iyi geçinenlerin yaşama şansı olduğunu düşünen bir yapıda olduklarını görüyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran’ın bir platform içerisinde bulunması Filistin devletinin varlığının güçlendirilmesi açısından etkili olabilir. Böylelikle Filistin yalnız kalmaz ve İsrail de karşısında bir güç görür.” şeklinde konuştu.

‘ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Kazımov, Yom Kippur savaşı üzerinden çok kutupluluk örneğini verdi. O dönem İsrail’in Filstin işgalini genişletme çabasının olduğunu fakat Suudi Arabistan’ın petrol ambargosu uygulaması ve Sovyetler Birliği’nin İsrail’e tehdidi nedeniyle bunu başaramadığını belirtti. “Bu yüzden çok kutuplu dünyaya ihtiyacımız.” var diyen Kazımov, “Soğuk Savaş sonrası dönemdeki gibi ABD kendini dünyanın ek sahibi gibi görüyor, bu şekilde yaklaşımını sürdürüyor. Fakat bu nesnellikle uyuşmuyor. Artık her istediğini yapabilen, her hukuksuzluğuna boyun eğilen bir ABD yok. Artık 90’lardaki gibi bir dönem yok, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere bölgede ABD’ye karşı bir direnç oluşabiliyor. Ukrayna’da, Tayvan’da istediklerini yapamayan bir ABD var bu da onun küresel gücünün azaldığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/azerbaycanli-gazeteci-kazimov-filistini-desteklemedigimiz-algisini-ermeni-lobisi-yaratiyor-434313