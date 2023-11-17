Tanıtım: Ümit Tepesi belgeseli ve Heybeliada Ruhban Okulu kitabı

Eylül ayında Avlaremoz’da ele aldığımız Ada dosyasında da sıklıkla bahsettiğimiz Heybeliada Ruhban Okulu hakkında; kendi kaleme aldığı yazısında da belgeselin çekim sürecini anlatan Alberto Modiano’nun Ümit Tepesi isimli belgeselinin ilk gösterimi 18 Kasım Cumartesi günü saat 18:00’de Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek.

Alberto Heybeliada Ruhban Okulu ile hikayesini anlatmaya şu cümlelerle başlamıştı:

‘Ruhban Okulu ile tanışmam 1979 yılına dayanır. Liseyi yeni bitirmiş, henüz amatör bile olamamış fotoğrafçılık hevesimle, aile dükkânından uzak kalmak istediğim bir gündü. Vapura bindim ve Heybeliada’ya geçtim. Nereye gideceğimi bilmiyordum, ama nedense ayaklarım beni Ümit Tepesi’ne yönlendirdi. Vapurla Heybeliada önlerinden geçerken bana hep selam duran o heybetli yapı… Heybeliada Ruhban Okulu’na ulaşmıştım sonunda. Bahçe kapısı açıktı. Kapıda görevli ile selamlaştıktan sonra, o güzel ve mis kokulu, renkli çiçeklerin arasında bahçede bir tur attım. Okulu dolaşırken, panoramasını beynime kazımıştım. Omuzumda taşıdığım fotoğraf makinemle birkaç kare fotoğraf çekmeyi de ihmal etmemiştim. Daha sonraki günlerde dönemin siyah beyaz fotoğraflarını yıkatıp, karta bastığımda, bu görkemli binanın beni o karelerin içine nasıl çektiğini unutamam. İşte, Heybeliada Ruhban Okulu ile yollarımız o gün kesişti. İçimde verilmiş bir söz vardı. Bir tarih sevdalısı olarak, gelecek yıllarda bu okulu çalışmam gerekiyordu. Ama, o tarihin ne zaman olacağı henüz belli değildi.’

Yazının tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.avlaremoz.com/2023/10/06/ruhban-okulu-fotografcilik-yasantimin-donum-noktasi-alberto-modiano/embed/#?secret=EBnnk3gp5t#?secret=qCw2W1GPTg

Etkinliğin basın bülteninin metni şöyle:

Belgesel fotoğrafçı ve sinema yönetmeni Alberto Modiano imzası taşıyan “Heybeliada Ruhban Okulu” kitabının ilham verdiği “Ümit Tepesi: Heybeliada Ruhban Okulu ve Mezunları” belgeseli, Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 Kasım 2023 saat 18:00’da izleyicileri ile buluşuyor.

Belgesel fotoğrafçısı, sinema yönetmeni ve yazar Alberto Modiano’nun çektiği fotoğraflardan oluşan ve 2023 yılı yaz aylarında Adalar Vakfı bünyesindeki Adalı Yayınları tarafından yayınlanan Heybeliada Ruhban Okulu kitabı, 26-27 Ağustos’ta Büyükada’da gerçekleşen “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” edebiyat etkinliğinde ilk kez okurları ile buluştu. Modiano’yu bu eser için teşvik eden, Laki Vingas’ın önsözünü kaleme aldığı kitap, Heybeliada Ruhban Okulu mezunu, felsefe profesörü Konstantin Delikostas’ın yazısının yanı sıra Salih İnci’nin de okuldaki eğitim üzerine yazısını içeriyor.

Bir süre Ruhban Okulu’nda kalarak, büyük emeklerle kitap üzerinde çalışan Modiano, 1983 yılından bu yana fotoğrafla ilgileniyor. Yirmi küsur yıllık fotoğraf tarihi geçmişinden sonra belgesel fotoğrafa yönelen sanatçı, 2018 yılında belgesel sinemacı olarak mezun oldu.

Heybeliada Ruhban Okulu’nu konu eden film ise “ÜMİT TEPESİ” başlığını taşıyor. 2016 yılında belgesel fotoğraflarla başlayan öyküye daha sonra film yapma düşüncesi ile devam eden Modiano, filmin oluşum sürecinde Türkiye’den on dört kişi ile görüşürken, Atina’da bulunan HRO mezunlar derneğinin buluşmasında da on üç kişi ile daha görüşme yaparak filmi tamamladı.

Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliği ile düzenlenen kitap tanıtımı ve film galası, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 18:00’de Heybeliada Ruhban Okulu’nun da mimarı Periklis D.Fotiadis’in İstanbul’a kazandırdığı bir diğer okul olan Beyoğlu Özel Rum Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek.

ÜMİT TEPESİ

HEYBELİ RUHBAN OKULU ve MEZUNLARI BELGESELİ

Yönetmen: Alberto Modiano

Sanat Yönetmeni: Tülin Balcıoğlu

2022, 37’

Daha fazla bilgi için: albertomod@gmail.com

Ruhban Okulu hakkında daha fazla yazı:

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