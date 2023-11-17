Milli Eğitim Bakanı Tekin, azınlık okulları temsilcileriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Ermeni, Rum, Musevi ve Süryani cemaatine mensup azınlık okulları temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Azınlık okullarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tekin, toplantıya iştirak eden ve eğitime gönül veren tüm vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Öğretmenevi’nde gerçekleşen toplantıya Bakan Tekin’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, azınlık cemaatleri liderleri, azınlık okulları vakıf başkanları, okul yöneticileri ve bu okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, farklı etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı doğrultusunda azınlıkların eğitim aldığı okullara ilişkin neler yapılabileceğini istişare ettiklerini ve bu doğrultuda azınlık okulları temsilcileri ile istişarede bulunmak istediklerini kaydetti.

‘AZINLIK OKULLARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan Tekin, Azınlık Okulları İstişare Toplantısı’yla okullar ve öğrencilerin daha nitelikli bir eğitime ulaşması için yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, “Kadim medeniyetimizin birlikte yaşama kültürüyle dolu mazisi, milletimizin kodlarında var olan her türlü farklılığa ve özellikle ekalli unsurlara duyulan yüksek hoşgörüsü ve tüm kültürleri bağrına basan büyük devlet geleneğimiz, maarif davamızda eğitimde fırsat adaletinin toplumun her bir kesimine eşit ulaşması için önemli bir temeli oluşturmaktadır” dedi.

Azınlık okullarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Tekin, toplantıya iştirak eden ve eğitime gönül veren tüm vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Azınlık okulları temsilcileri de söz alarak bu istişare toplantısının ilk kez yapıldığını belirterek, kendilerine görüşlerini yüz yüze iletme imkanı tanıdığı için Bakan Tekin’e teşekkür ettiler.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/milli-egitim-bakani-tekin-azinlik-okullari-temsilcileriyle-bulustu-42362915