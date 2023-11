Gazze’de Hristiyanlara Ait Evler ve Okullar Yıkılıyor

Gazze’de yaşanan hava saldırılarında Hristiyanlara ait 50’den fazla ev ve bir okul hasar gördü. Saldırılarda yıkılan Rosary Sisters Katolik Okulu, yoksul kesimden 1.250 öğrenciye hizmet veriyordu. Katolik yardım kuruluşu Aid to the Church in Need’e (ACN) konuşan okul yöneticisi Rahibe Nabila Saleh, ‘‘Her şey yıkıldı. Çok üzgünüm’’ dedi.

Çatışmaların başlamasıyla okul boşaltılmıştı. Rahip, hava saldırısında kimsenin hayatını kaybetmediğini söyledi. ACN, okul için daha önce onaylanmış olan yardım projesinin sonlanmış olmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bölgeyi terk etmeyen rahibeler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Kutsal Aile Kilisesi ve Aziz Porphyrius Ortodoks Kilisesi’nde çok sayıda Hristiyan barınıyor.

Rahibeler 100’ü çocuk olmak üzere 750’den fazla yerinden edilmiş Hristiyan’a destek oluyor. Yerel bir kaynak, ‘‘Çatışmalar gittikçe yaklaşıyor. Ateşkes sağlanmadan insanlar tahliye edilemez. Çatışma bölgelerinde yiyecek ve içecek kıtlığı korkunç boyutlara ulaştı’’ açıklamasında bulundu.

Yeruşalim Patrikhanesi’ne göre, Gazze’de çatışmaların başlamasıyla üç hafta içinde yaklaşık 19 ibadethaneye saldırı düzenlendi. Açıklamada, ‘‘Sıkıntılı anlarda Mezmur 34:18’te yer alan ‘RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezikleri kurtarır’ sözünü hatırlıyoruz. Gazze’de barışın ve adaletin hakim olması için dua ediyoruz’’ ifadeleri yer aldı.

(Kaynak: Christian Today)

