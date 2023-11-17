Ertuğrul Özkök: Türk diplomatı şehit eden katilin ABD’deki akıbetini hatırlayıp düşünün, kim utansın; milletimiz mi adaletimiz mi?

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Beyler! Başkonsolosumuzu sırf “Türk” olduğu için öldüren katil tam 39 yıl yattı! Peki, Hrant Dink’i “Ermeni” olduğu için öldüren Ogün Samast kaç yıl yattı?

Ertuğrul Özkök | Zamanın Ruhsuzluğu

Bu yazıyı New York’ta otelimin odasından yazıyorum.

Şok içindeyim.

Hrant Dink’in katili serbest bırakılmış…

Önümde Wikipedia’nın Türkçe versiyonunun bir maddesi duruyor.

Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor.

Ve sanki o bana “Gördün mü?” diyor…

Neyi gördüm mü?

Anlatayım…

Wikipedia’nın o meşum yakın tarih maddesi

Wikipedia maddesinin başlığı şu:

“Hampig Sasunyan…”

Ben aradan çekilip bu kişiye ait bilgiyi aynen Wikipedia’dan aktarıyorum:

“Hampig Sasunyan veya Harry M. Sassounian.

20 Kasım 1963’te Beyrut’ta doğdu…

28 Ocak 1982 günü Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldüren (Sözde) ‘Ermeni Soykırım Adalet Komandoları’ üyesi suikastçı. (Sözde ifadesini bek ekledim.)

Saldırı sonucu ABD polisi tarafından tutuklandı.”

Ve şimdi şu cümleleri pür dikkat okuyalım

“Kaliforniya Mahkemesi tarafından ‘Milliyetine göre kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.”

Ne diyor ABD Mahkemesi:

Yani Kemal Arıkan’ı, sırf Türk olduğu için öldürdü…

Buraya kadar Amerikan polisi ve yargısının işi…

Sonrası yargının infaz bölümü ile ilgili…

Sasunyan kaç yıl sonra şartlı tahliye isteyebildi?

Sasunyan, 2016 yılına kadar cezaevinde yattı…

Yani 34 yıl…

Gerisini yine Wikipedia’dan okumaya devam ediyoruz:

“Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi 14 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen duruşmada kabul edildi.

Kaliforniya Valisi’nin onayına bağlı olarak hayata geçeceği ve temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ertesi gün yaptığı yazılı açıklamasıyla kararı kınadığını ve reddettiğini açıkladı.

Sasunyan’ın 27 Aralık 2019’da verilen şartlı tahliye kararı uygun bulundu.”

Yıl geldi mi 2019’a…

Sasunyan, 37 yıldır hapiste…

Sasunyan

Bir Amerikalı vali çıkıyor ve bakın ne diyor?

Wikipedia’dan devam edelim:

“26 Mayıs 2020 tarihinde Kaliforniya eyaletinin demokrat Valisi Gevin Newsom, Sasunyan’ın şartlı tahliyesine izin veren mahkeme kararını reddetti.

Newsom, yaptığı açıklamada, ‘Kayıtlardaki kanıtları inceledim ve güvenli biçimde tahliye edilmeden önce Sasunyan”ın yapması gerekenler olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak kendisinin salıverilmesi durumunda toplum için hala yüksek tehlike teşkil ettiği sonucuna vardım’ dedi.

Ogün Samast’ı bırakanlar, Türk Dışişleri’nin şu sözlerine baksın

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Vali’nin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, şunları bildirdi:

’Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkûmiyet süresinde hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortala koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır.’”

Dışişleri Bakanlığı

Beyler! Başkonsolosumuzu sırf “Türk” olduğu için öldüren katil tam 39 yıl yattı!

Sasunyan olayının sonu ise şöyle:

“Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Sasunyan’ın şartlı tahliyeden yararlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna hükmederek salıverilmesinin önünün açılmasına karar verdi.”

Haydi, şimdi bir genel toplama yapalım.

Los Angeles Başkonsolosumuzu, sırf “Türk” olduğu için şehit eden Sasunyan toplam kaç yıl hapis yatmış?

39 yıl…

Peki, Hrant Dink’i “Ermeni” olduğu için öldüren Ogün Samast kaç yıl yattı?

16 yıl…

Yani 23 yıl daha az…

Nedir bu fark?

İki ülkenin adaletlerinin mi, adaletsizliğinin mi farkı…

Kolektif vicdanların mı…

Yoksa vicdansızlığın mı…

“ASALA terör örgütü değil, direniş hareketidir” deyip hafifletici neden aranmamış

Bir de şu var…

Kaliforniya eyaleti ve Los Angeles, Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bir şehir…

Demokrat valinin seçilmesinde küçümsenmeyecek bir Ermeni oyu var.

Ama ne o ne de Kaliforniya adaleti, “Bu adamın arkasında ‘Ermeni trajedisi’ gibi bir travma var” deyip, bu bahaneyi adli bir karar haline getirmiş…

“Ermeni Soykırım Komandoları bir terör örgütü değil, bir Ermeni direniş hareketidir” deyip, hafifletici neden aramamış…

Basmış müebbeti…

Şartlı tahliye imkânının yolunu bile 36 yılın sonunda açmış.

Ve bu katili tam 39 yıl hapiste tutmuş…

Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast

Şimdi oturup düşünelim, kimdir Hrant Dink?

Bir daha okuyun.

Ölen Hrant Dink kimdir, bir daha düşünün…

Cebinde TC kimliği, ayağında tabanı delik ayakkabı ile katledilen, özbeöz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

1915 trajedisi sırasında ailesinden birçok üyeyi kaybettiği halde, vatan olarak burasını, yani ortak vatanımızı seçmiş, burada okumuş, burada evlenmiş, yaşamış ve burada katledilmiş bir insan…

Bütün hayatını Türkiye’nin daha güzel, insan haklarına daha saygılı, daha demokrat bir ülke olması için harcamış…

Bu ülkenin yetiştirdiği güzel, güzide aydınlarımızdan biri olmuş…

Hrant Dink…

Bir Amerikan adaletine bakın, bir de bizim infaz sistemimize

Hep birlikte bir de şunu düşünelim…

Los Angeles’ta katledilen şehit başkonsolosumuz Kemal Arıkan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı…

İstanbul’da katledilen Hrant Dink de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…

Bir, şu çok kızdığımız ABD’ye ve onun adalet sistemine bakalım.

Bir de Hrant Dink’in katilinin 16 yıl sonra elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmasına izin veren sistemimize…

Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vicdan sahibi bir vatandaşı isek düşünelim…

Kim utansın bundan…

Bütün bir millet olarak biz, hepimiz mi?

Yoksa suçu adalet sistemimizin üzerine yıkıp, parmaklarımızı ona mı çevirelim?

https://t24.com.tr/haber/ertugrul-ozkok-turk-diplomati-sehit-eden-katilin-abd-deki-akibetini-hatirlayip-dusunun-kim-utansin-milletimiz-mi-adaletimiz-mi,1139026