Samast’ın tahliyesi sonrası protesto çağrıları

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın tahliyesine karşı bugün saat 16.00’da Dink’in öldürüldüğü Sebat Apartmanı (eski Agos gazetesi) önünde protesto çağrısı yapıldı.

Emek Partisi (EMEP) Şişli İlçe Örgütü Dink cinayeti tetikçisi Samast’ın tahliyesini protesto etmek için saat 19.00’da cinayetin işlendiği Sebat Apartmanı (Agos gazetesinin eski binası) önünde buluşmaya çağırdı.

Yapılan çağrıda, “Hrant Dink’in katili ise başından beri kollanmıştı şimdi de serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımayan ve kapatmak isteyen iktidar hukuku çiğnemeye devam ediyor, katillere yol veriyor. Biz bitti demeden bu dava bitmez! Buradayız Ahparig!” denildi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de saat 16.00’da Osmanbey Metro durağında buluşma çağrısı yaparken sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hrant’ın katili Ogün Samast dün akşam tahliye edildi. Gezi direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler hapiste tutulurken katiller sokakta! Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz. Hrant’ın vurulduğu yerdeyiz!

Buluşma: 16 Kasım Perşembe (BUGÜN) saat 16.00 Osmanbey Metro çıkışı.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29457/samast-in-tahliyesi-sonrasi-protesto-cagrilari