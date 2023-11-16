Ogün Samast’ın serbest kalmasına siyasilerden tepki yağdı

Haber Merkezi – AGOS Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‘in katili Ogün Samast’ın ‘iyi halden’ koşullu tahliye edilmesine siyasilerden tepki yağdı.

AGOS Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‘i 19 Ocak 2007de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda katleden Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.

Siyasi parti liderleri ve insan hakları savunucularından Samast’ın tahliye edilme kararına tepki geldi.

Bakırhan: Ortak yaşam iradesine ve barış talebine yönelik siyasi suikast girişimidir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada karar şu şekilde tepki gösterdi:

“Sevgili Hrant Dink’i alçakça saldırıyla katleden tetikçinin serbest bırakılması AKP-MHP ittifakının bu ülke halklarının ortak yaşam iradesine ve barış talebine yönelik siyasi suikast girişimidir.

Hrant’tan ve binlerce arkadaşımızdan baş eğmemeyi, barışı ısrarla savunmayı öğrendik. Katillere ve arkasındaki siyasi iktidara karşı mücadelemizi büyüteceğiz; adalet ve barış bu ülkeye hakim olana kadar direnmeye devam edeceğiz.”

“Türkiye hukuk devleti ve yargı bağımsız!”

HEDEP’in Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ise X hesabından yaptığı paylaşımda “Eline hiç silaha sürmemiş Osman Kavala ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yedi. Selahattin Demirtaş silah yerine TBMM’yi seçti. Hapiste. AİHM kararları ikisine uygulanmıyor. Hrant Dink”i öldürmekten yatan Ogün Samast ise serbest. Olabilir. Türkiye hukuk devleti ve yargı bağımsız!” şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın koşullu salıverme kapsamında tahliyesine ilişkin, “Eğer iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a’sından bahseden gerçekten vicdansızdır” dedi.

CHP lideri Özel: Ermeni cemaatine karşı yapılmış büyük bir haksızlık

CHP lideri Özel, “Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu. Yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilir! Hepimizin gözü önünde bu kadar açık bir cinayet… Sadece bir cinayet değil. Tasarlanmış, birileri tarafından planlanmış, görevlendirilmiş, gitmiş takip etmiş, tatbikat yapmış… Ayrıca Türkiye’deki çok önemli bir cemaate, Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan fevkalade, inanılmaz büyük bir haksızlık. Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten.” dedi.

“O fotoğrafı çektirenler o delikten çıkarmayı bildiler”

Samast’ın birileri tarafından koruyup kollandığını savunan Özel şunları söyledi: “Zaten Samast’la cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler, günü geldiğinde onun ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a’sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”

Meclis’te gruplardan tepki

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine Meclis Genel Kurulu’nda tepki gösterdi.

Söz alan Beştaş, “Çok vahim bir haber düştü haber sitelerine. Hrank Dink’in katili Ogün Samast şartlı tahliye edilmiş. İyi hal koşullarını yerine getirmiş. Her gün burada yüzlerce tutuklu ayrı ayrı 30 yılını, 15 yılını 20 yılını siyasi mahpusların infazlarını uzatan akıl, zihniyet, iktidar; katilleri ‘iyi hal’li olduğu için tahliyesine karar vermiş. Bu manzarayı biliyoruz. Bugün katilleri salıveren zihniyet ve siyaset aynı zamanda siyasetçileri ve düşünce suçlularını da içere tutmaya devam ediyor” dedi.

HEDEP Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, “Kardeşim, kardeşimiz Hrant Dink’in hatırası önünde bir kez daha saygı ve mahcubiyet ile eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da tahliyeye tepki gösterdi.

Günaydın, “Herhalde 17 yaşındaki bir çocuk başına beyaz bere geçirip, sekiz yüz kilometre yol gelip önce oralarda keşif yapıp bir aydını evinin önünde bankadan para çekmeye çalışırken arkasından kapısına silahı dayayarak, vurup öldürmez. Hepimiz Hrant Dink’in sokakta yatarken ayaklarının altındaki yırtık ayakkabısından tanıyoruz. Hepimiz o Hrant Dink’i diasporanın ayırma çabalarına rağmen Ermeni ve Türk vatandaşlarımız arasında ayırımı ortadan kaldırmaya yönelik çabalarından biliyoruz. Ogün Samast 16 yıl sonra serbest bırakıldı. Esas soru şudur: Hrant Dink’in vur emrini kim verdi? Hâlâ bilmiyoruz. Ona kim yardımcı oldu? Hâlâ aydınlanabilmiş değildir” ifadelerini kullandı.

“Bir insanın kafasına silahı dayayarak vuran bir kişi şu an aramızda dolaşıyor” diyerek, sözlerini sürdüren Günaydın, “Ona o emri verenler hâlâ suçlanabilmiş değil. Hâlâ bir ceza alabilmiş değil. Daha da önemlisi bir katil iyi hal nedeniyle serbest bırakılırken on binlerce düşünce suçlusu cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Buna herhalde adalet yargı demek mümkün değil” diye belirtti.

Söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin ”Sincan Cezaevi’nde eline silah almamış insanların koşullu salıverilme hakkı keyfi olarak verilmezken toplum barışına kast eden birinin salıverilmiş olmasını yadırgıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/161120233