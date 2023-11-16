Kore Kilisesi’nden Hatay’a Ziyaret

Methodist Kilisesi Episkoposu Chungsuk Kim ve Beraberindeki Heyet, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’ı Ziyaret Etti.

“Hatay’da İnsanları Biraz Daha Umutlu Gördüğüme Sevindim”

Asrın felaketinde en büyük hasarı alan Hatay’a Güney Kore’den gelen Methodist Kilisesi Episkoposu Chungsuk Kim, beraberindeki heyet ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti. Episkopos Chungsuk Kim, Hatay’a daha önce de geldiğini ancak bu gelişinde insanları biraz daha umutlu gördüğünü kaydetti.

“Zor Günlerde Dostlarımızı Yanımızda Görmek Önemli”

Episkoposu kabulünde konuşan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş; “Bizim Uzakdoğu’da en çok anlaştığımız ülkedir Güney Kore! Geçmişte yaşanan mücadelelerde destekler verildi. Orada bizim Türk Bayrağımız var. Geçmişte her iki devletin arasındaki önemli münasebeti bugüne kadar taşıdığınız için teşekkür ederiz.

Yarın kimin başına ne gelecek elbette ki bilemeyiz. Mühim olan zor günlerde dostlarımızı yanımızda görmek! Siz sıkıntıdayken de büyüklerimiz sizlere yardımcı olmuştu. Güney Koreliler de bu yardımları hiç unutmadı” şeklinde konuştu.

“Gün geçtikçe Hatay’ın Düzene Girdiğini Görüyorum”

Hatay’a bu kez gelişinde insanları daha umutlu gördüğünü söyleyen Episkopos Chungsuk Kim ise; “Üçüncü kez Antakya’ya geliyorum. Daha önceki gelişimde Hataylılar daha umutsuzdu. Gün geçtikçe de Hatay’ın düzene girdiğini görüyorum. Mayıs ayında geldiğimde yıkıntılar çok fazlaydı. Bu gelişimde yıkıntıların daha çok temizlendiğini ve biraz düzene girildiğini görünce çok mutlu oldum. Sizlerle de beraber olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Episkopos Chungsuk Kim ve Başkan Lütfü Savaş’ın görüşmeleri esnasında Word Vision Temsilcileri de Hatay’a yardım ve işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette Episkopos Chungsuk Kim’e, Word Vision Başkanı Myunghwan Cho, Word Vision Direktörü Johan Mooij, Word Vision Kıdemli Türkiye Temsilcisi Cenk Kalfaoğlu, Kookmin Gazetesi Başkanı Jaewon Byun, Antakya Protestan Kilisesi Pastörü Yakup Chang da eşlik ettiler.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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