Hrant’ın Arkadaşları Açıklama Yaptı

Agos’un kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından Hrant’ın Arkadaşları açıklama yayınladı.

Sosyal medya platformlarından yapılan açıklama şu şekilde:

“#HrantDink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken; birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorken, Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi.

Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok!

Gözümüzün içine baka baka “öldür” diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar!

Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, “katilleri koruyan cinayete ortaktır” demeye devam edeceğiz.

Biz bitti demeden bu dava bitmez!

Hrant’ın Arkadaşları

#BuradayızAhparig“

https://www.avlaremoz.com/2023/11/16/hrantin-arkadaslari-aciklama-yapti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hrantin-arkadaslari-aciklama-yapti