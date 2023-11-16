Erivan’da bir sinagog kundaklandı

Haber Merkezi – Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir sinagog dün gece kundaklandı. Saldırıyı kendilerine ASALA-Y (Asala Young – Genç Asala) adını veren bir grup üstlendi.

Grup, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail-Azerbaycan ilişkileri nedeniyle Yahudi toplumu suçlanarak, “Yahudiler, Ermeni Ulusu’nun düşmanları, Türkiye’nin ve Aliyev’in Ermenistan Cumhuriyeti’ne karşı kanlı rejiminin suç ortaklarıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Yahudi devleti Aliyev’in kriminal rejimine silah tedarik ediyor, Amerika ve Avrupa’daki Yahudiler onu aktif biçimde destekliyor. Eğer ABD ve Avrupa’daki Yahudi hahamlar Aliyev’in rejimini desteklemeye devam ederse, onların sinagoglarını yakmaya diğer ülkelerde de devam edeceğiz” denildi.

Grup, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarına destek veren posterlerin Erivan’sa asılmasını da üstlendi.

Azerbaycan geçen eylül ayında Ermeni nüfusun çocunlukta olduğu ayrılıkçı Dağlık Karabağ’a askeri operasyon düzenlemiş ve Karabağ kısa sürede düşmüştü.

https://www.rudaw.net/turkish/world/161120234