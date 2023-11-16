Beşar Esad: “Zorlukların aşılmasında Ermenistan’ın yanındayız”

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan başkanlığındaki heyet, 15 Kasım’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Ermenistan Ulusal Meclisinden yapılan açıklamaya göre Davet ve sıcak karşılama için teşekkür eden Arşakyan, Ermenistan’ın Suriye ile sıcak dostane ilişkilere değer verdiğini ve takdir ettiğini kaydetti ve iki ülke ve halklar arasında istikrarlı bir dostluk köprüsü olarak Suriyeli Ermeni toplumunun özel önemini vurguladı.

Suriye krizine değinen Arşakyan, krizin ilk gününden itibaren Ermenistan’ın Suriye’nin egemenliği, barışı ve güvenliğinin korunması konusunda sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunduğunu kaydetti.

Toplantıda Güney Kafkasya bölgesindeki durum hakkında detaylı bilgi veren Hakob Arshakyan, Ermenistan’ın ortaya koyduğu “Barış Kavşağı” projesini aktararak, bölgede barış için yol haritasının önemine vurgu yaptı.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı, Ermeni-Suriye işbirliğinin büyük bir gelişme ve genişleme potansiyeli taşıdığına inandığını ve Ermenistan’ın dost uluslarımızın yararına Ermenistan ve Suriye arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynağa göre, Suriye Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile Suriye arasındaki dostane ilişkileri çok takdir etti ve Ermeni toplumunun Suriye’nin kültürel, ekonomik ve diğer alanlarının gelişimindeki rolünü vurguladı. Beşar Esad, “Suriye, Ermenileri devletinin, toplumunun ve değer sisteminin bir parçası olarak görüyor. Ermenistan’ın sorunları bize yabancı değil ve sorunların ve zorlukların aşılmasında Ermenistan’ın yanındayız” ifade etti.

Her zaman üst düzeyde olan ve devletlerimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesinde kilit rol oynayan parlamentolar arası işbirliğini önemsedi.

Sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşen toplantı sonunda muhatapların kardeş Ermeni ve Suriye halklarına barış ve refah diledikleri kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/16/Beşar-Esad-Ermenistan-Suriye/261829