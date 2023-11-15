Seyit Rıza Dersim’de anıldı: 86 yıldır içimizde yara

Duygu Kıt

DERSİM – Dersim Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla, 86 yıl önce idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları için kentte üç anma programı düzenlendi.

Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen ilk anma programına HEDEP Dersim Milletvekili Ayten Kordu, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Dersim Dernekleri Federasyonu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Anma çerağların uyandırılması ve saygı duruşuyla başladı. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Musa Kulu yaptığı konuşmada, 86 yıl önce idam edilen Pir Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin hala açıklanmadığını söyleyerek; Dersim halkının dilinin, kültürünün ve inancının yok sayıldığını ve bunlara karşı mücadelelerin devam edeceğini belirtti.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Dersim Şube Başkanı Ali Ekber Kaya, “Koçgiri ile başlayan Alevi Kürt soykırımı Şeyh Sait, Ağrı, Zilan ve Dersim Katliamı’yla devam etti. Arşivler açılsın, hakikatler ortaya çıksın, seyitlerimizin mezar yerleri açıklansın, ailelerine teslim edilsin” diyerek talepleri sıraladı.

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Cumhuriyetin bu yüzyılında insanlık ne kadar kötülük gördüyse Dersim halkı hepsini gördü. Ama biz de bırakmadık, vazgeçmedik. Dilimizi, ziyaretlerimizi, pirlerimizi bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

HEDEP Dersim Milletvekili Ayten Kordu ise, “Bu ülkede hafızayı silmek için mezarlarımız verilmiyor. Bunun somut örneği Cumartesi Anneleri’dir. Hala oturarak evlatlarının mezar yerlerini istiyorlar. Bu zihniyete karşı mücadelemiz durmadan sürecek” dedi.

Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan açıklamanın Fındık Ağa’nın köyü olan Dersim merkeze bağlı Ağdad’da (Baldan) anma yapıldı.

Son olarak ise 19.37’de Seyit Rıza heykeli önünde mumlar yakılarak kitlesel anma gerçekleştirildi. Katledilenler için yakılan mumların ardından ağıtlar söylenerek anma sonlandırıldı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın sürgün edildiği, yüzlerce köyün boşaltılıp yakıldığı, yüzlerce kız çocuğunun kaybedildiği 1938 Dersim Soykırımı öncesinde Seyit Rıza ve oğlunun da aralarında olduğu Dersim’in önde gelen liderleri 15 Kasım 1937 tarihinde Uşenê Seydi, Fındık Ağa, Aliye Mırzê Sıli, Hesenê İvraime Qıji ve Hesen Ağa Elazığ’daki Buğday Meydanı’nda idam edilmișlerdi.

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