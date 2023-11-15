“Nobel’i hak ediyor” Hayat hikayesi sinemaya uyarlanmıştı…

Engelli milletvekili Serkan Bayram‘ın hukuk fakültesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne uzanan hikayesini anlatan ‘Buğday Tanesi’ filminin yolculuğu sürüyor. Maşalyan; AK Partiİstanbul Milletvekili Serkan Bayram için Nobel Ödül Komitesine mektup yazdı.

ÖMER KARAHAN

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybetti… Ancak o, mücadeleyi bırakmadı. Engelli milletvekili Serkan Bayram‘ın hukuk fakültesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne uzanan hikayesini anlatan ‘Buğday Tanesi’ filminin yolculuğu sürüyor.

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan film geçtiğimiz aylarda Kumkapı’da Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi’nde Türkiye Ermenileri Patrikliği ev sahipliğinde özel gösterim yapmıştı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, iyiliğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Serkan Bey’in iyi yüreği, örnek hayatı bize bulaşsın istedik. Bizim Ermeni cemaati de ondan etkilensin, derslerini alsın istedik” diye açıklamada bulunmuştu.

Maşalyan; AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram için Nobel Ödül Komitesine mektup yazdı. Maşalyan, mektubunda şu sözlere yer verdi:

“Serkan Bayram‘ın hayatı; umudu, ışığı ve insan haklarını temsil etmektedir. ‘Buğday Tanesi’ adlı film, onun ilham veren hikayesini dünya çapında tanıtmıştır. Engelleri aşan bir bireyin yaşamı, insanlığa büyük bir umut kaynağı olmuştur. Bu nedenle, Serkan Bayram’ı Nobel Ödülü’ne aday göstermeyi düşünüyoruz.

Onun hukuk alanındaki katkıları ve insan haklarına olan bağlılığı, dünyanın dikkatini çekmeyi ve ilham verici bir figür olarak kabul edilmeyi hak ediyor. Kendisi, insanlığa umut veren bir örnek olmuştur.

Sizden ricamız, Serkan Bayram‘ı hukuk veya insan hakları alanlarında Nobel Ödülü’ne aday olarak göz önünde bulundurmanız.

Onun yaşamı ve çalışmaları, Nobel Ödülü ile taçlandırıldığında, dünya genelinde adalet, eşitlik ve insan hakları için büyük bir destek olacaktır.” İyiliğin bulaşıcı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

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