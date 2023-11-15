Evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti! 5 kişi hakkında yeni gelişme

Olay, 6 Kasım’da Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa’da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç’e, evinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Akgüç, Midyat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Süleyman Akgüç’ün babası da olan Gevriye Akgüç’ün öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İ.A., İ.A., Ş.A. E.A. ve K.G. (17) adlı kız gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi