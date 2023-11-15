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“Deportivo Ermenistan” futbol kulübü, Lionel Messi onuruna Ermeni alfabesi yazılı pembe forması hediye etti

2023-11-15

Arjantinli “ Deportivo Ermenistan” futbol  kulübü  Arjantin Mili takımınin kaptanı Lionel Messi’nin yeni kulübü  “İnter Miamai” onuruna  Ermeni alfabesiyle yazılmış  pembe bir forması çıkardı.

Takımı “Kökenimizi kaybetmeden gömleğimizin yeni bir versiyonuyla 10 numaraya saygılarımızı sunuyoruz”  kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, 16 Şubat’ta “Deportivo Ermenistan” Mesrop Mashtots’un yarattığı Ermeni alfabesine saygı duruşunda bulunan yeni formayı sunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/15/Deportivo-Ermenistan-Lionel-Messi/261786

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