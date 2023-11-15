Cumhurbaşkanı Esad, Arşakyan’ı Kabul Ederken Suriye-Ermeni İlişkilerinin Derinliğini Ve Güçlendirilmesinin gereKliliğini Vurguladı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM 15 KASIM (SANA) – Bugün Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Meclis Başkan Yardımcısı Hagop Arshakyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Meclisi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Esad, iki ülke ile Suriye ve Ermeni halkları arasındaki ikili ilişkilerin derinliğine dikkat çekerken, ülkelerin ve halkların kaderlerine hükmetmeye ve kontrol etmeye devam eden Batı’nın politikaları sonucunda, ülkelerin yaşadığı zorluklar ve dünyanın tanık olduğu çalkantılar ışığında bu ilişkinin güçlendirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

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