Ararat Mirzoyan, İngiltere Başbakanı danışmanlarına “Barış Kavşağı” projesini sundu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Londra’da İngiltere Başbakanı’nın Dış Politika Danışmanı John Bue ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sarah McIntosh ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede muhataplar uluslararası platformlarda işbirliği konularına da değinirken, barışın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın garantisi olarak bölgesel programların kapsayıcılığının sağlanmasının önemini de vurguladılar.

Bu bağlamda Ararat Mirzoyan, Ermenistan hükümetinin geliştirdiği “Barış Kavşağı” projesini de sundu.

Azerbaycan’ın etnik temizliği sonucu Dağlık Karabağ’da zorla yerinden edilen 100 binden fazla Ermeni nüfusunun sorunlarına değinilerek, uluslararası ortakların katılımıyla da onların ihtiyaç ve haklarının giderilmesine yönelik adımların hayata geçirilmesi vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI