Seyit Rıza’nın mezar yeri 86 yıldır açıklanmadı…İHD’den Meclis’e Dersim çağrısı: ‘Soykırımını tanı, af dile,tazmin et’

Artı Gerçek- Seyit Rıza ve arkadaşları Uşenê Seydi, Aliyê Mirzî Silî, Hesenê İvaîmê Qıjî, Hesen Ağa, Fındık Ağa, Seyit Rıza’nın oğlu Resik Uşen, 15 Kasım 1937 yılında Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edildi. Anlatımlara göre Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmesinin üzerinden 86 yıl geçti. 1937’e idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri halen bilinmiyor.

13 BİN 160 DERSİMLİ KATLEDİLDİ

Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişi yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD), 1937-38’de iddia edildiği gibi bir isyanın olmadığına dikkat çekti. 1937-38’de Dersim’de ‘Soykırım’ yaşandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“1937-38’de 13 bin 160 Dersimli kadın, çocuk dahil öldürüldü. 11 bin 818’inin sürüldüğü resmi kayıtlarda yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Dersim’in Kayıp Kızları olarak bilinen bir kuşağın ise ailelerinden koparılarak tanımadıkları, bilmedikleri ailelere evlatlık olarak, eş olarak verildiği gerçeği de soykırımın bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Bugün bile Dersim’in toplam nüfusunun 86 bin 500 olduğu düşünülürse 86 yıl önce adeta bir soykırım yaşandığı daha da berrak hale gelmektedir.”

‘SEYİT RIZA’NIN NE İLE SUÇLANDIĞI BİLİNMİYOR’

Aradan geçen 86 yıla rağmen Seyit Rıza’nın ne ile suçlandığı ve nasıl bir yargılamanın yapıldığı açıklanmadığın hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Mahkeme tutanakları da tıpkı Maraş Katliamı davasında olduğu gibi “Devlet Sırrı” denilerek kamuoyuna açıklanmamıştır. Üstelik Seyit Rıza’nın nereye defnedildiği de halen saklanmaktadır. 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Dersim Soykırımı hakkında konuşmuş; Jandarma Genel Komutanlığı’nın hazırladığı Dersim Raporunu göstermiş ve yukarıda ifade edilen bilgileri doğrulayarak dönemin CHP sini suçlamıştır. “Eğer devlet adına özür dilenecekse, böyle bir literatür varsa ben özür dilerim, diliyorum” “Dersim yakın tarihimizdeki en acı en trajik olaylardan biridir. Dersim aydınlatılmayı bekleyen bir faciadır” demiş ancak; özrün yerini bulması için hiçbir somut adım bugüne kadar atılmamıştır.

MECLİSE “TANI, AF DİLE, TAZMİN ET” ÇAĞRISI

İnsan Hakları Derneği olarak; İktidara, TBMM’ye ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere sesleniyoruz:

-Dersim Soykırımını “Tanı, Af Dile, Tazmin Et.” amaçlı bir çalışma yapılmalıdır.

-Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesi için özel bir kanun çıkarılmalı, gerçekleştirilen hukuka aykırı yargılama tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır.

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmalıdır.

Dersim halkından özür dilenmeli, Dersim ismi iade edilmelidir. (HABER MERKEZİ)

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