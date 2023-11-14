Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Vagif Khachatryanın hapis cezasını kınadı

Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, Azerbaycan mahkemesinin Vagif Khachatryan’a verdiği 15 yıl hapis cezasını kınayan bir açıklamasında bulundu.

Açıklamada “Uluslararası topluma Cumhurbaşkanı Aliyev yönetimini yetkisi altındaki tüm Ermenileri hızlı bir şekilde serbest bırakmaya çağırıyoruz. Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) soykırım kurbanlarının acısı derinleşebilir veya Azerbaycanı herhangi yasadışı saldırganlık eylemleri gerçekleştirecek her türlü bir yardımın Azerbaycan’a sağlanmasından kaçınılması gerek” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 29 Temmuz’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde tedavi için Artsakh’tan Ermenistan’a nakledilen Vagif Khachatryan, Laçin Koridorun’daki yasadışı kontrol noktasında kaçırılmıştı. Khachatryan ağır ve sahte suçlamalarla suçlandılar.

ERMENİ HABER AJANSI