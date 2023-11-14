Çıkırık’tan sonra öksüz kaldı

Edirne’nin Kıyık semti Barutluk Mahallesi’ndeki 1880 yılında yapılan Sveti Georgi Kilisesi, son rahip Aleksandr Çıkırık’ın 19 Mart 2023 tarihinde vefatının ardından adeta öksüz kaldı…. Çıkırık’tan sonra yeni bir rahip atanmayan kilisenin durumu Edirne’ye alışverişe ve ziyarete gelen Bulgar vatandaşlarını üzüyor…

Gökalp TOPYAN

Edirne’nin Kıyık semti Barutluk Mahal-lesi’ndeki 1880 yılında yapılan Sveti Georgi Kilisesi, son rahip Aleksandr Çıkırık’ın 19 Mart 2023 tarihinde vefatının ardından adeta öksüz kaldı. Çıkırık’tan sonra yeni bir rahip atanmayan kilisenin durumu Edirne’ye alış verişe ve ziyarete gelen Bulgar vatandaşlarını üzüyor.

Her yıl Ortadoks Bulgarların önemli günlerde otobüslerle gelip ayine katıldığı kilisenin ziyaretçileri, Başpiskopos 1’nci Bartholomeos tarafından yeni bir Bulgar rahip atanmasını ve kilisenin en azından Noel kutlamalarına kadar tekrar ibadete açılmasını talep ediyor. “St. Georgi Günü olan 6 Mayıs’ta ve bu yıl paskalya bayramında ibadet yapıla-madı” diyen ziyaretçiler, “Buraya ayin ve kutlamalara geldikçe çevre ve esnaf arkadaşlar edindik. İbadet olma-yınca gelenlerin sayısı da azaldı. Kirişhane semtindeki Sveti Kons-tantin Elena Kilisesi ibadete kapalı sadece ziyaretlere açık bulunuyor” diye konuştu.

(Bu kilise 1869 tarihinde ve yedi ay gibi kısa bir sürede yapılmış)



KİLİSEYE ATAMAYI FENER RUM PARTRİĞİ YAPACAK

Ortadoks kiliselerinin İstan-bul’da Patrikhaneye bağlı olması nedeniyle atamanın da mevcut Patrik ve İstanbul Başpiskoposu 1’nci Bartholomeos (Fener Rum Patriği) tarafından yapılması bekleniyor. Bartholomeos, Doğu Ortodoks Kilisesi hiyerarşisine göre dünyadaki Ortodoks mezhebine mensup tüm Hristiyanların dini önderi sayılıyor.



ÇIKIRIK’IN ÖLÜMÜNDEN SONRA KİLİSEDE İBADET YAPILAMIYOR

Sveti Georgi Bulgar Kilisesi Papazı Aleksandır Çıkırık, 19 Mart 2023 tarihinde, 62 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edirne’de 20 yıl görev yapan evli, 2 çocuk babası Aleksandır Çıkırık; vasiyeti gereği, Cumhurbaşkanlığından alınan özel izinle babası Filip Çıkırık’ın ve kendisinin bakıp görev yaptığı kilisenin bahçesinde gömüldü.



1880’DE SEKİZ AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLANDI

23 Nisan 1880’de Genellikle Bulgar asıllı vatandaşların yaşadığı Barutluk Mahallesi mevkiinde temeli atılan St. Georgi Kilisesi aynı yıl içinde bitirildi. Sultan II. Hamid’in izni ve Edirne valisi Rauf Paşanın yardımıyla tamamlanan kilisede 1940 yılına kadar Bulgar papazlar görev yaptı. Balkan Savaşında cemaatin de göç etmesiyle, Edirne’deki Peterberon Erkek Meslek Lisesi’nin müdürü papazlık yaparken, lise kapandı, müdürlük ve papazlık yapan kişi İstanbul’a gitti. Kapanan okulun son öğrencilerinden olan ve Edirne’de yaşayıp Edirne’de vefat eden Filip Çıkırık, ölene kadar kilisenin temizlik ve bakımı, bahçe düzenlemesiyle ilgilendi.

9 MAYIS 2004’TE İBADETE AÇILDI, SEKİZ AYDIR KAPALI

Sv. Georgi Kilisesinde, iki ülke arasında imzalanan “Kültürel değerler taşıyan; Taşınma Mirasın Korunması Protokolü” gereği 1 Kasım 2003’de başlayan restorasyon, 31 Nisan 2004’te tamamlandı. 9 Mayıs 2004’te Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Simeon Sakskoburggotski’nin de katıldığı resmi törenle ibadete açıldı. Bulgar asıllı birkaç Edirneliden biri ve Sofya Üniversitesi İlahiyat Akademisinden mezun olan Rahip Aleksandır Çıkırık Ocak 2003’te resmi olarak Kiliseye Rahip tayin edildi ve ölünceye kadar görev yaptı.

https://hudutgazetesi.com/guncel/cikiriktan-sonra-oksuz-kaldi/