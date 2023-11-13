Uluslararası Adaleti Divanı Ermenistan’ın talebini 17 Kasım’da görüşecek

BM’ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı, 17 Kasım Cuma günü, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yaptığı başvuruyu görüşecek ve kararını açıklayacak.

Lahey’deki oturum halka açık yapılacak. Mahkeme Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue, mahkeme kararını okuyacak.

16 Eylül 2021’de Ermenistan, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin ihlal edildiği gerekçesiyle Azerbaycan aleyhine başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, davayla ilgili olarak 12 Ekim’de kamuya açık bir duruşma düzenlemişti.

Oturumda Ermenistan temsilcisi Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği etnik temizliğin geri döndürülemez hale gelmesini yalnızca hedefe yönelik, kesin geçici önlemlerin önleyebileceğini söyledi.

​Ermenistan’ın Uluslararası Hukuki Konularından Sorumlu Temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, 12 Ekim’deki oturumda

“Binlerce yıldır Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen bugün Dağlık Karabağ’da neredeyse hiç etnik Ermeni kalmamıştır. Bu etnik temizlik değilse ne olduğunu bilmiyorum” demişti.

Kirakosyan, “Geçici önlemlerinizde herhangi bir belirsizlik kalırsa, Azerbaycan bunları istismar edecek ve bunu yaparak etnik Ermeni varlığının ve Dağlık Karabağ’ın tarihinin kalıcı olarak silinmesini sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Agos