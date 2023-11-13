Halk Meclisi’ndeki Suriye-Ermeni Dostluk Komitesi, Ermeni Parlamento Heyetiyle Görüştü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM 13 KASIM (SANA) – Halk Meclisi Suriye-Ermeni Dostluk Komitesi Başkanı Lucy Asknian, her iki dost ülkenin halklarının çıkarları doğrultusunda, Suriye ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ashkinan komitenin bugünkü toplantısında, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Hagop Arşakyan başkanlığındaki bir Ermeni parlamento heyeti, Ermeni Yardım Komitesi’nin, Suriye halkının geçen Şubat ayında Suriye’yi vuran yıkıcı deprem felaketinin yansımalarıyla yüzleşmesine yardım etmedeki olumlu rolünü övdü.

Arshakyan ise ülkesinin, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri gibi Ermenistan’ın üye olmadığı uluslararası forumlarda Ermenistan’ı destekleme konusunda Suriye’nin rolüne büyük değer verdiğini açıklayarak, Suriye-Ermeni ilişkilerinin seçkin, uzun süredir devam eden ve çeşitli işbirliği alanlarında sürekli gelişen bir ilişki olduğunu ifade etti.

Arshakyan ayrıca, 2020 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun 20. yüzyılın başında Ermenilere karşı işlediği soykırım suçunu kınayan ve onaylayan bir kararı kabul eden Suriye Halk Meclisi’ne Ermeni halkının takdirini ve derin teşekkürlerini dile getirdi.

SANA