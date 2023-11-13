Ermenistan, Dünya Sambo Şampiyonası’nda 10 madalya kazandı

Ermenistan sambo takımının başantrenörü Vovik Khojoyan, Yerevan’da düzenlenen Dünya Sambo Şampiyonası’nda Ermenistan Milli Takımının sonuçlarını özetledi.

Khojoyan, gazetecilere verdiği demeçte, “Dünya Sambo Şampiyonası’nda 10 madalya mükemmel bir sonuç. Gelecek yıl gençlerimiz tüm beklentilerimizi karşılayacak. Sporcularımız kendi yeteneklerine duydukları güvenden ve evlerinde performans gösterme şartlarından memnun değildi. Bütün ülkeler Dünya Kupası organizasyonuna çok takdir ediyor.” dile getirdi.

Başantrenöre göre Ermeni sporcular önceki yıllarda benzer sonuçlar kaydetmemişti.

Ermenistan, 10-12 Kasım tarihlerinde Yerevan’da düzenlenen Dünya Sambo Şampiyonası’nda 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Resmi olmayan madalya sayısında liderler, uluslararası federasyonun bayrağı altında yarışan ve toplam 18 madalya kazanan Rus sporcular oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/13/Ermenistan-Dünya-Sambo-Şampiyonası/261518