Atina’da ünlü Ermeni besteci Aram Khachaturyan’ın doğumunun 120. yıl donumune adanan konser düzenledi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın Büyük Ermeni besteci Aram Khachaturyan’ın 120. yıldönümüne adanan konseri düzenledi. Konser Atina’daki Megaron Atina Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konser’de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da hazır bulundu.

Savunma Bakanı “Eşim ve Ermenistan’ın Yunan Büyükelçisi Sayın Tigran Mkrtchyan ile birlikte Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın Büyük Ermeni besteci Aram Khachatryan’ın doğumunun 120.yıl donumune adanan konserinde büyük bir zevkle hazır bulundum” açıklamasında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/13/Aram-Kahacahtryan-120/261546