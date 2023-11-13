Artsakh’taki 8 müze Azerbaycan’ın kontrolüne geçti

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti nüfusunun zorla yerinden edilmesi sonucunda 8 müze tamamen veya kısmen Azerbaycan’ın kontrolü altına girmiştir.

Artsakh Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi’nin bildirdiğine göre 2020 yılının 44 günlük savaşı sonucunda işgal altındaki Artsakh’ın Şuşi ve Hadrut bölgelerinde 17.070 esere sahip 10 müze ve 1.077 esere sahip 8 sanat koleksiyonu daha Azerbaycan’ın kontrolünde kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/13/Artsakh-müze-Azerbaycan-Karabağ/261478