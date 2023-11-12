Silivri’de ‘Son Aziz’ Nektarios’u anmak için ayin düzenlendi

Fener Rum Patrikhanesi tarafından, Hristiyan Ortadoks dünyası tarafından ‘Son Aziz’ olarak kabul edilen, Silivri doğumlu Aziz Nektarios’u anmak için Silivri’de ayin düzenlendi.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA)

Hristiyan Ortadoks dünyası tarafından ‘Son Aziz’ olarak kabul edilen ve Silivri’de doğduğu bilenen Aziz Nektarios’u anmak için Fener Rum Patrikhanesi tarafından Silivri’de ayindüzenlendi.

Yunanistan, ABD, Gürcistan’ında aralarında bulunduğu bir çok ülkeden gelen yaklaşık 500 kişinin katıldığı ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

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Ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aziz Nectarios’un evini ziyaret ederek dualar okundu.

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https://www.dha.com.tr/foto-galeri/silivride-son-aziz-nektariosu-anmak-icin-ayin-duzenlendi-2342910