SAMER araştırdı: Kürtler anadilinde eğitim istiyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi araştırmasına göre, çocuklarının anadilinde eğitim görmesini isteyenlerin oranı yüzde 86,7.

DUVAR – Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER) 27 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, anadilin kullanımı ile anadiline ilişkin talep ve eğilimleri ölçmek amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirdi.

Bölgede yer alan 15 kent merkezinde, yüzde 2 hata payı yüzde 95 güven aralığı gözetilerek gerçekleşen çalışmanın örneklemi için TÜİK’in 2022 yılı nüfus verileri kullanıldı. Yüz yüze 2 bin 443 kişi ile hanelerde yapılan çalışmada tesadüfi dağılım kullanıldı. Çalışma Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Kars, Dersim ve Iğdır kentlerini kapsadı.

“Kendinizi etnik kimlik olarak nasıl tanımlarsınız?” sorusu yöneltilen araştırma grubunun yüzde 85,2’si kendini Kürt, yüzde 9’u Türk, yüzde 4,3’ü Arap, yüzde 0,2’si Ermeni, yüzde 0,2’si ise Süryani olarak tanımladı.

una karşı hane içinde çoğunlukla hangi dili kullandıklarına dair soruya şu yanıtlar verildiği görüldü:

Yüzde 60,8 Kürtçe

Yüzde 26,2 Türkçe

Yüzde 9 hem Türkçe hem Kürtçe,

Yüzde 2,9 Arapça

Yüzde 0,9’u Azerice

Yüzde 0,2’si Süryanice

Yüzde 0,1’i Ermenice

“Hane içinde çoğunlukla hangi dili kullanıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlara göre, Kürtçeyi 54 yaş ve üstünün konuştuğu, 18-32 yaş grubunun da az bir farkla 54 yaş grubunu takip ettiği, Türkçeyi en çok 33-40 yaş grubunun konuştuğu görüldü. Hane aylık geliri yükseldikçe Kürtçe kullanımının da azaldığı, Türkçe kullanımının arttığı tespit edildi.

KÜRTLER ANADİLİNDE EĞİTİM İSTİYOR

Çalışma kapsamında sorulan “Çocuklarınızın anadilinizde eğitim görmesini ister misiniz?”sorusuna görüşmecilerin yüzde 86,7’si ‘evet’, yüzde 9’u ‘anadilinde eğitim görüyor’, yüzde 4,2’si ‘hayır’ yanıtını verdi. Hane aylık geliri düştükçe çocuklarının anadilinde eğitim görmesini isteyenlerin oranının da arttığı görüldü.

Katılımcılara, “Anadilinizin varlığını sürdürmesi önündeki en büyük tehlike sizce nedir?” sorusu da soruldu. Kürt olduğunu belirten katılımcıların yüzde 62,9’u ‘Ailelerin çocuklarıyla Türkçe konuşması’nı, yüzde 14,6’sı ‘Anadilde eğitimin olmaması’nı, yüzde 9,5’i ‘Kente göç ile anadilin unutulması’nı, yüzde 8’i ise ‘Yasal statünün olmaması’nı ‘tehlike’ olarak nitelendirdi.

Araştırma grubunun yüzde 55,1’i ise ‘Ailelerin çocuklarıyla Türkçe konuşmasını’ ‘anadilin varlığını sürdürmesi önünde en büyük tehlike’ olarak tariflerken, yüzde 13,4’ü ‘Anadilde eğitimin olmaması’nı, yüzde 8,8’i ‘Kentte göç ile anadilin unutulması’nı, yüzde 7,2’si ‘Yasal statünün olmaması’nı anadilin varlığı önündeki en büyük tehlike olarak tarif etti.

Araştırma grubuna katılanlar, “Anadilinizin korunması ve geliştirilmesi için birinci öncelik olarak ne yapılmasını önerirsiniz?” sorusunu da yanıtladı. 3 öncelik sıralayan görüşmecilere göre birinci sıradaki ilk 5 öncelik şöyle oldu:

Yüzde 28,4: Eğitim/Öğretim Dili Olmalı

Yüzde 26,9: Yasal/Anayasal Güvencelere Kavuşmalı

Yüzde 21,4: Resmi Dil Olarak Kabul Edilmeli

Yüzde 8,2: Aileler Çocuklarına Anadillerini Öğretmeli

Yüzde 4,3: Anadilin Gündelik Hayatın Her Alanında Kullanımı Güvenceye Kavuşturulmalı

Yüzde 10,2: Hiçbir Şey Yapmaya Gerek Yok

(DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/samer-arastirdi-kurtler-anadilinde-egitim-istiyor-galeri-1646642?p=6