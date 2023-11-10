Fener’de Meryem Ana Kilisesi ve Rum okuluna ırkçı saldırı

İstanbul’da Rum toplumuna ait Fener’deki Meryem Ana Kilisesi ve Fener Rum Lisesi’ne taşlı saldırı düzenlendi. Okul ve kilisenin duvarlarına ise “Kahrol İsrail” “Kudüs Filistin’in başkentidir” yazıldı.

DUVAR – İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların ve Gazze’ye saldırıların şiddeti her geçen gün artarken, Türkiye’deki azınlık toplumları da hedef haline geliyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana düzenlenen protesto gösterileri sonrası başta İstanbul olmak üzere birçok sinagogun önünde güvenlik tedbirleri alınmış, Türkiye Yahudi Toplumu bir süreliğine etkinliklerini iptal etmişti. Buna rağmen geçen haftalarda İzmir’deki Etz Hayim Sinagogu’na ırkçı bir saldırı gerçekleşmişti.

Gerçek Gündem’in haberine göre bugün ise başka bir ırkçı saldırının hedefi Rumlar oldu. Fener’deki Kanlı Kilise olarak bilinen Meryem Ana (Muhliotissa) Kilisesi, Fener Rum Lisesi ve metruk yemekhanesinin duvarlarına “Kahrol İsrail”, “Kudüs Filistin’in başkentidir” yazıldı. Ayrıca okul ve kilise binasına taş atıldığı öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Dün akşam saatlerindeki saldırı sonrası kilisenin zangocu Balat’ta bulunan karakola şikayette bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre sayıları 3-4 olan şüpheliler takke ve sarık takıyor.

VAKIFTAN AÇIKLAMA

Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, saldırıdan üzüntü duyduklarını ifade etti. Vakıf, “Bu saldırı bir ibadethaneye bir okula oldu ama aynı zamanda orada yaşayan insanlarımıza da oldu. Emniyet mensuplarımız bizlere çok yardımcı oldu. Bu tarz olayların tekrar etmemesini temenni ediyoruz” dedi.

Kiliseye ve okula saldıran şüpheliler ise henüz bulunamadı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/fenerde-meryem-ana-kilisesi-ve-rum-okuluna-irkci-saldiri-haber-1646504