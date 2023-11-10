Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen 3 sambo oyuncuları Dünya Şampiyonasına katılıyor

10 Kasım’da Sambo Dünya Şampiyonası Ermenistan’da başladı. Şampiyonasına 70 ülkenin sporcuları katılıyor.
Ermenistan Sambo Federasyonu Dünya Şampiyonasın’a katılan Ermenistan Milli takımlarının final kadrolarını yayınladı. Şampiyonada Ermenistan’ı 7 erkek ve 7 kadın temsil edecek.
Artsakh Cumhuriyeti’nden (Dağlık Karabağ) zorla yerinden edilen 3 sambo oyuncuları mülteci takımının bir parçası olarak Dünya Şampiyonasına katılıyor.
Hatırlanacağı üzere, Dünya Sambo Şampiyonasına Turkiye ve Azerbaycan takımlarını katılmıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/10/Ermenistan-Spor/261422
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