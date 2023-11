Rep. Costa calls for U.S. funding for Artsakh refugees

Congressman Jim Costa calls for U.S. funding to benefit Armenia and over 120,000 Artsakh Armenians who have been displaced from their homeland as a result of Azerbaijan’s attack.

https://video.xx.fbcdn.net/v/t39.25447-2/399681252_3666741746936922_9136061806624760871_n.mp4?_nc_cat=106&vs=23a3c7e8031776ed&_nc_vs=HBksFQAYJEdPU20waGRhTEUtWDRRWU5BQ2ZrNGVYT3o4bF9ibWRqQUFBRhUAAsgBABUAGCRHTXE1elJjbXo1M3FNSzhDQUdtb0hrX2phcHM4YnY0R0FBQUYVAgLIAQBLB4gScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATENc3Vic2FtcGxlX2ZwcwAQdm1hZl9lbmFibGVfbnN1YgAgbWVhc3VyZV9vcmlnaW5hbF9yZXNvbHV0aW9uX3NzaW0AKGNvbXB1dGVfc3NpbV9vbmx5X2F0X29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb24AHXVzZV9sYW5jem9zX2Zvcl92cW1fdXBzY2FsaW5nABFkaXNhYmxlX3Bvc3RfcHZxcwAVACUAHIwXQAAAAAAAAAAREQAAACbq9MP8tNmUARUCKAJDMxgLdnRzX3ByZXZpZXccF0A3rhR64UeuGCFkYXNoX2dlbjJod2Jhc2ljX2hxMl9mcmFnXzJfdmlkZW8SABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kOBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbCogVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zATAMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAYxMTM5NzMRb2VtX2lzX2V4cGVyaW1lbnQADG9lbV92aWRlb19pZA8yNTAxMzc3NzgwNDMwNzISb2VtX3ZpZGVvX2Fzc2V0X2lkEDEwMzIxNzk4OTQ1OTQ5MzcVb2VtX3ZpZGVvX3Jlc291cmNlX2lkDzMyNjk5MTU2MDA4MDY5MxxvZW1fc291cmNlX3ZpZGVvX2VuY29kaW5nX2lkDzgzOTY1MDM2NDgyNzE2MQ52dHNfcmVxdWVzdF9pZAAlAhwAJcQBGweIAXMEODE2NQJjZAoyMDIzLTExLTA4A3JjYgYxMTM5MDADYXBwCUhvb3RzdWl0ZQJjdBlDT05UQUlORURfUE9TVF9BVFRBQ0hNRU5UE29yaWdpbmFsX2R1cmF0aW9uX3MGMjMuNzAyAnRzFXByb2dyZXNzaXZlX2VuY29kaW5ncwA%3D&ccb=1-7&_nc_sid=0f22df&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=P8DNCEHmrkEAX9Af-dr&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AfASxseUCi_g-xnRNg5eE5aaR_z_AvJEEr0XtPXvkZEtaw&oe=6551B72E&_nc_rid=447959624017799&_nc_store_type=0

https://www.panorama.am/en/news/2023/11/09/Rep-Costa/2923597