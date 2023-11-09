Rep. Costa calls for U.S. funding for Artsakh refugees 2023-11-09 Congressman Jim Costa calls for U.S. funding to benefit Armenia and over 120,000 Artsakh Armenians who have been displaced from their homeland as a result of Azerbaijan’s attack. https://video.xx.fbcdn.net/v/t39.25447-2/399681252_3666741746936922_9136061806624760871_n.mp4?_nc_cat=106&vs=23a3c7e8031776ed&_nc_vs=HBksFQAYJEdPU20waGRhTEUtWDRRWU5BQ2ZrNGVYT3o4bF9ibWRqQUFBRhUAAsgBABUAGCRHTXE1elJjbXo1M3FNSzhDQUdtb0hrX2phcHM4YnY0R0FBQUYVAgLIAQBLB4gScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATENc3Vic2FtcGxlX2ZwcwAQdm1hZl9lbmFibGVfbnN1YgAgbWVhc3VyZV9vcmlnaW5hbF9yZXNvbHV0aW9uX3NzaW0AKGNvbXB1dGVfc3NpbV9vbmx5X2F0X29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb24AHXVzZV9sYW5jem9zX2Zvcl92cW1fdXBzY2FsaW5nABFkaXNhYmxlX3Bvc3RfcHZxcwAVACUAHIwXQAAAAAAAAAAREQAAACbq9MP8tNmUARUCKAJDMxgLdnRzX3ByZXZpZXccF0A3rhR64UeuGCFkYXNoX2dlbjJod2Jhc2ljX2hxMl9mcmFnXzJfdmlkZW8SABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kOBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbCogVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9oZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zATAMb2VtX2NmZ19ydWxlB3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAYxMTM5NzMRb2VtX2lzX2V4cGVyaW1lbnQADG9lbV92aWRlb19pZA8yNTAxMzc3NzgwNDMwNzISb2VtX3ZpZGVvX2Fzc2V0X2lkEDEwMzIxNzk4OTQ1OTQ5MzcVb2VtX3ZpZGVvX3Jlc291cmNlX2lkDzMyNjk5MTU2MDA4MDY5MxxvZW1fc291cmNlX3ZpZGVvX2VuY29kaW5nX2lkDzgzOTY1MDM2NDgyNzE2MQ52dHNfcmVxdWVzdF9pZAAlAhwAJcQBGweIAXMEODE2NQJjZAoyMDIzLTExLTA4A3JjYgYxMTM5MDADYXBwCUhvb3RzdWl0ZQJjdBlDT05UQUlORURfUE9TVF9BVFRBQ0hNRU5UE29yaWdpbmFsX2R1cmF0aW9uX3MGMjMuNzAyAnRzFXByb2dyZXNzaXZlX2VuY29kaW5ncwA%3D&ccb=1-7&_nc_sid=0f22df&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=P8DNCEHmrkEAX9Af-dr&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AfASxseUCi_g-xnRNg5eE5aaR_z_AvJEEr0XtPXvkZEtaw&oe=6551B72E&_nc_rid=447959624017799&_nc_store_type=0 https://www.panorama.am/en/news/2023/11/09/Rep-Costa/2923597 Share this:FacebookX
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