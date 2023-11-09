MARDİN- Süryani Gevriye Akgüç neden öldürüldü?

Abdulselam Akıncı

Mardin (Rûdaw) – Mardin’de 6 Kasım’da evinin önünde öldürülen Süryani Gevriye Akgüç cinayeti, arkasında pek çok soru işareti bulunduruyor.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yemişli (Süryanice ismiyle Enhil, Kürtçe ismiyle Nehilê) kırsal mahallesinde 6 Kasım’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Süryani yurttaş Gevriye Akgüç (92) hayatını kaybetti.

Akgüç’ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün defnedilmek üzere İstanbul’a gönderilirken, olaya dair başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Aralarında korucu ve bazı Süryanilerin de olduğu kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akgüç’ün eşinin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında Gevriye Akgüç’ün arazi meselesi nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, şüpheli olarak ifadeleri alınan kişilerin HTS kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

Akgüç için köydeki Kuryakos Kilisesi’nde taziyeler kabul ediliyor. Taziyeye Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, Hristiyan din adamlarının yanı sıra Müslüman yurttaşlar da katılıyor.

Eşi: Katili ortaya çıkarsınlar, başka bir şey istemem

Rûdaw’a konuşan Gevriye Akgüç’ün eşi Ediba Akgüç şunları söyledi:

“Anahtarla kapıyı açtım, içeri girdim, tespihimi masaya koydum. Birdenbire beş ateş sesi geldi, evin içindeymiş gibi.

Koştum ve baktım yerde uzanıyor, başından kan akıyordu. Bağırdım ve dedim ki gelin amcanız, dayınız öldürüldü.

Sonra polis geldi. Kimseyle kavga etmezdi. Orada harebe bir ev vardı. Karanlıktı ve hiçbir şey görünmüyordu.

Olayı aydınlatacağız diyorlar. Katili ortaya çıkarsınlar, başka bir şey istemem. Rica ediyorum, eşimin katilinin kim olduğunu bulsunlar.”

“Birkaç yıldır köye dönmüştü”

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergun de cinayete ilişkin Rûdaw’a şunları söyledi:

“Gevriye Akgüç uzun süredir İstanbul’daydı. 50 senedir neredeyse. Birkaç yıldır köye dönmüştü. Evini yaptı.

Midyat’ta da bir ev yaptı. Çocuklarının dönmesi ve köye sahip çıkmaları için bir neden olmuştu.”

Süryani Kültür Derneği Başkanı Anter Onar ise “Gevriye’nin öldürülmesinin iki nedeni olabilir. Soruşturma devam ettiği için söyleyemiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu olay aydınlatılır” dedi.

“Süryaniler köylerine dönüyor, bu; onların hesabına gelmiyor”

HEDEP Mardin Milletvekili George Aslan ise konuya dair Rûdaw’a şu açıklamayı yaptı:

“Nehilê köyünde şu anda olanları, 90’lı yıllarda olan cinayetlerden ayıramayız. Bu açıkça planlanmış ve kasten yapılmıştır.

Çetecilik yapanlar, rantçıların hesabına gelmiyor. Süryaniler Avrupa’ya gittiler, şu anda ise köylerine dönüp yerleşiyorlar.

Topraklarına sahip çıkıyorlar, evlerini kendi adlarına tapuluyorlar. Bu, onların hesabına gelmiyor.”

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/0911202318