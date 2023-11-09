Londra’da Bulgar Ortodoks Kilisesi inşaatı başlıyor

Bulgaristan’ın Londra Büyükelçiliği alanında bulunan şapelin yerine Bulgar ortodoks kilisesi inşa edilecek. Kilise “Aziz Yoan Rilski” adını taşıyacak.

Bu vesile ile Büyükelçilikte düzenlenen ve adada yaşayan çok sayıda Bulgaristan vatandaşını bir araya getiren etkinlikte Büyükelçi Marin Raykov, projeyi tanıtarak kilisenin inşaası için gerekli kaynakların toplanması amacı ile düzenlenen bağış kampanyasına start verdi. Etkinlikte hazır bulunanlar arasında Batı ve Orta Avrupa Metropoliti Antoniy ve şapeldeki ayinleri yöneten din adamı Dobromir de yer aldılar.

Büyükelçi Raykov’un sözlerine göre kilisenin tasarımı klasik olup Pliska, Preslav, Veliko Tırnovo ve Serdika’da bulunan eski Bulgar kiliselerinin mimarisini andırıyor. Yeni kilisenin büyükelçilik alanında kurulacak olmasına rağmen Londra yönetimlerinden alınması gereken inşaat izni, diplomatik temsilciliğimizin ve kilise mimarının aktif çabaları sonucu temin edildi.

Büyükelçi Marin Raykov, BNR Londra Muhabiri Veselin Paunov’a konuşurken şunları belirtti:

„Son derece yetenekli bir İtalyan mimar tarafından hazırlanan proje, Westminster Belediye Meclisi’nin onayını aldı. Bunu sağlamak kolay olmadı. Kilise, Londra’nın çok merkezi bir yerinde inşa edilecek. Etrafta başka bir ortodoks kilise bulunmuyor”.

“Aziz Yoan Rilski” Bulgar kilisesinin mimarı İtalyan Puliya Karlo Bugi, ortodoksluk ve ortodoks mimarisi tutkusu ile biliniyor. İtalyan mimara hem dışarıdaki semtin kültürel görünümünün korunması hem kilisenin içi ile ilgili ortodoks kurallarına uyulmasıgibi hiç te kolay olmayan bir görev verildi.

Mitropolit Antoniy ve Büyükelçi Marin Raykov

Etkinlikte konuşan Metropolit Antoniy, “Bu mimar ve inşaatçılar için, herkes için büyük bir meydan okumasıdır, her şeyden önce Bulgaristan için bir davadır” dedi ve bu projenin bir bölümü olacak olan, katkı sunacak olan herkese teşekkür etti.

„Bu bağış kampanyası, öncelikle Birleşik Krallık’ta bulunan Bulgarlar’ı birleştirmeyi, gerçekten tarihi olan bu olayı kalpleri ile yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Çünkü 30 yıldır Büyükelçilik şapelinde bir araya gelen Bulgarlar, bundan sonra ortodoks kilisenin iç tasarımı ile ilgili tüm gerekleri karşılayan, nezih bir kiliseye sahip olacaklar”.

Kilisenin inşaatı için şu ana kadar toplanan 400 000 avronun bir bölümü Bulgaristan hükümeti tarafından, diğer bölümü ise inançlılar tarafından sağlandı. Bu kaynaklar yetersiz olduğu için papaz Dobromir bir çağrıda bulundu:

“Londra ve Büyük Britanya’da, hatta Bulgaristan’da bulunan soydaşlarımıza bizi birleştiren bu hayır işine katkıda bulunmaları için sesleniyorum. Siyasi alanda da toplumda da bölünmüş olan bizleri birleştirebilen tek yer kilisedir. Siyasi görüş, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi farketmeksizin biz kilisede hep birlikteyiz. Bu, Londra’da çok güzel bir Bulgar inisyatifi olacak” dedi din adamı.

Kaynak : BNR Londra Muhabiri Veselin Paunov

Düzenleyen : Miglena İvanova

Çeviri : Tanya BlagovaFoto: BTA, BNR

https://bnr.bg/tr/post/101905415/londrada-bulgar-ortodoks-kilisesi-insaati-basliyor