Houston’da bir kaşer restoran tahrip edildi

Güneybatı Houston’da bulunan ve sahibi İsrailli olan kaşer restoran Taste of Tel Aviv’e 7 Kasım Salı sabahı 3:13’te bir saldırı gerçekleşti. Aynı zamanda Pizza TLV ismiyle de tanınan restorana sabahın erken saatlerinde bir adamın girdiği güvenlik kameralarında göründü.

JHV Online‘ın haberine göre, saldırgan restoranda bulunan etrafı ve belgeleri karıştırıp, dua kitabını parçaladıktan sonra girişteki cam kapıyı kırarak restoranı terk etti. Saldırgan restoranın içerisinde 3 dakikadan az süre geçirdi.

Saldırganın içeride olduğu, restoranın ortaklarından Pam Baylis’e giden güvenlik uyarısıyla fark edildi. Baylis’in polis çağırmasıyla olay yerine giden ekipler kamera görüntülerini izlediler.

Baylis saldırganın asfaltı, betonu ve alüminyum çatıyı delerek içeri girdiğini tüm kablolama ve klima sistemini tahrip ettiğini söyledi. Baylis ayrıca saldırganın spesifik bir şey aradığını, ne olduğunu bilmediğini ancak aradığı şeyi bulamadığını belirtti. Saldırganın nakit para almadığını aksine giderken yere para düşürdüğünü söyledi.

Baylis olayın nefret suçu teşkil ettiğini söyleyerek Houston Polis Departmanı Nefret Suçları bölümü ile iletişimde olduğunu belirtirken, Salı günü Houston polisi yaptığı açıklamada olayın nefret suçu olmadığını belirtti. Açıklamaya göre olay değerli bir şey bulmak amaçlı yapılan bir hırsızlıktan ibaretti.

Baylis JHV Online’a verdiği röportajda durumun kesinlikle böyle olmadığını, saldırganın yerde para bıraktığını, nakit para da dahil olmak üzere rahatlıkla çalabileceği pek çok şey olduğunu, izlediği görüntüden saldırganın panik içerisinde olduğu, gitmeye kalkıştığında ortama hırsızlık süsü vermek amacıyla boş bir kasa çekmecesini aldığını belirtti.

Baylis ayrıca 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas savaşından beri restoranında yaşanan ilk olayın bu olmadığının altını çizdi. Baylis 13 Ekim’de restoranına iki kadının geldiğini, kendisine İsrailli olup olmadığını sorduklarının ve olmadığını söyleyince, ‘Şanslı günündesin’ diyerek orayı terk ettiklerini söyledi.

Baylis ayrıca bir bomba tehdidi aldığını ve şüpheli araçların zaman zaman restoranının önünde durduğunu belirtti. Gerçekleşen tüm olaylardan sonra da polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Baylis yaşanan saldırıdan sonra 13 Ekim’dekine benzer bir olayın 6 Kasım’da aynı alışveriş merkezinde bulunan başka bir kiracı tarafından yaşandığını öğrendiğini de aktardı. Baylis’in anlatısına göre diğer dükkana da İsrailli olup olmadığı sorulup hayır cevabı alınınca aynı şekilde şanslı gününde olduğu söylenmiş.

Salı günü yaşanan olay ise tüm olaylar arasında ilk defa fiziksel zarar veren olay oldu. Baylis Kiraya verenin hiç bir sorumluluk almaması ve sigortadan alınabilecek miktarın çok cüzi olacağı sebebiyle bu saldırının kendisine çok pahalıya patladığını belirtti.

Baylis ne olursa olsun restoranın çalışmaya devam edeceğini söyledi. Korku içerisinde yaşamayacağını ve Yahudi toplumunun da korku içerisinde yaşamaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: JHV Online, Matt Samuels

https://www.avlaremoz.com/2023/11/09/houstonda-bir-kaser-restoran-tahrip-edildi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=houstonda-bir-kaser-restoran-tahrip-edildi