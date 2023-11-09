Ermenistan-Türkiye “Margara” sınır kapısının giriş ve çıkışlarının ilk endeksi yayınlandı

Ermenistan İstatistik Komitesi, Ermenistan-Türkiye “Margara” sınır kapısı üzerinden gerçekleştirilen giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin verileri ilk kez yayınladı.

Ermenistan nüfusunun hareketlerine ilişkin İstatistik Komitesinin web sitesinde yayınlanan resmi verilere göre 2023 Ocak-Eylül aylarında Ermenistan-Türkiye “Margara” sınır kapısından Türkiye’den Ermenistan’a Ermenistan pasaportu sahibi 38 vatandaş giriş yapmış, 10 vatandaş ise bölgeyi terk etmişti.

Sınır kayıtlarının bakiyesi 28 oldu. Bu gösterge büyük olasılıkla bu yılın Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında söz konusu kontrol noktasından insani yük taşıyan Ermeni şoförlerin sayısını ve Ermenistan’a dönen kurtarıcılarımızın sayısını yansıtıyor.

Önceki yıllarda Margara sınır kapısından giriş çıkışların olmadığını da belirtelim.

Hatırlanacağı üzere 2023 yılında Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremden sonra 8 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı kurtarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekibinin 27 üyesi Adıyaman şehrine gönderilmiş ve 16 Şubat’a kadar depremin sonuçlarının giderilmesi çalışmalarına katılmıştır. 11 ve 15 Şubat’ta ise toplam 112 ton insani yardım yüklü Ermeni tırları, Ermenistan-Türkiye Margara-Alican (Iğdır) sınır kapılarını geçerek Türkiye’ye doğru yola çıkmıştı.

2023 baharında Margara köyü kontrol noktasının toprakları Ermenistan Devlet Gelir Komitesi yönetimine devredildi. Ermeni yetkililer, Margara köyünün eski gümrük binasının faaliyette olmadığını göz önünde bulundurarak inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni bir kontrol noktası inşa ediyor.

Hatırlanacağı üzere 1993 yılında Türkiye, Ermenistan’la olan kara sınırını tek taraflı olarak kapattı. Ermenistan yetkililerinin diplomatik çabalarına rağmen Ermenistan-Türkiye sınırı resmi olarak bugüne kadar kapalı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/09/Ermenistan-Türkiye-Margara-sınır-kapısı/261244