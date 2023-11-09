Ermenistan Hükümeti üyeleri 44 günlük savaşın şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu

Ermenistan Hükümet üyeleri, 44 günlük savaşın şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Paşinyan, “Bugün 9 Kasım ve 2020’nin 44 günlük savaşta ölen tüm kardeşlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmamızı rica ediyorum.” dedi.

Azerbaycan’ın 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’a başlattığı savaşta Ermeni tarafında 3809 şehit oldu, 220 kişinin de kayıp olduğu biliniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/09/Ermenistan-Hükümeti-Dağlık-Karabağ-Artsakh-şehit/261260