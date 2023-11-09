Azınlık basını bu yıl da pas geçildi

Basın İlan Kurum her yıl azınlık basınına yaptığı mali desteği bu yıl yapmadı.

Basın İlan Kurumu’nun 2023’teki son genel kurulundan da bu yönde bir karar çıkmayınca, Ermeni, Rum ve Yahudi basınına bu yıl destek verilmeyeceği netleşmiş oldu.

Basın İlan Kurumu 2020 yılında da azınlık basınına destek vermemişti. Kurum azınlık basınına ilan vermiyor, ancak on yılı aşkın bir süredir, yılda bir kez genel kurulda aldığı kararla “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayınlanan gazetelere” maddi yardımda bulunuyor. Bu yardımdan Ermeni, Rum ve Yahudi toplumlarının gazeteleri faydalanıyor. Kurum 2021 yılında bu gazeteler için toplam 350 bin, 2022 yılında ise toplam 300 bin TL tutarında yardımda bulunmuştu.

Yılda bir kez ödenen bu tutar, yaklaşık yedi gazete ve dergi arasında dağıtılıyor. Basın İlan Kurumu bu yıl 6 Şubat depremi nedeniyle bölgedeki yerel basına destek verme kararı almıştı. Ancak zor koşullarda yayın yapan azınlık gazeteleri için yılda bir kez ödenen bu tutar önem taşıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29420/azinlik-basini-bu-yil-da-pas-gecildi