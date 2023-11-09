Almanya’nın Potsdam Belediyesi, “Enver Paşa Köprüsü”nün adı şehir sokak rehberinden kaldırdı

Almanya’nın Potsdam Belediyesi, “Enver Paşa Köprüsü” ismini harita ve kayıtlarından resmen kaldırarak, Osmanlı Paşası’nın Ermeni Soykırımı ile bağlantısını reddetme yönünde önemli bir adım attı.

Özellikle belediyenin bu ismi resmi olarak sokak rehberinden kaldırdığı belirtiliyor.

Potsdam’da bulunan “Enver Paşa Köprüsü”nün adı Potsdam Şehir Meclisi Sol Parti fraksiyonunun girişimleri sonucu Potsdam Belediyesi tarafından şehir sokak rehberinden kaldırıldı.

Yapıldığı tarihten o yana Babelsberg Köprüsü veya Şato Köprüsü olarak anılan bu köprü 1915’te Enver Paşa Köprüsü adını aldı. Köprü, 1945’te II. DS sırasında müttefiklerin ilerleyişini önlemek amacıyla Alman birlikleri tarafından havaya uçuruldu.

Köprünün adının kaldırılması kararı, uzun süredir Potsdam sınırları içindeki savaş suçlularına saygısızlığı savunan ‘Sozial.Die Linke’ parlamento grubunun talebi üzerine başlatıldı.

Ermeni Soykırımı’nın gerçekleşmesindeki en önemli isimlerden biri olan Enver Paşa’nın Potsdam’la olan ilişkisi, 1918 yılında devrilip bir Alman denizaltısıyla kaçtıktan sonra şehre geçici olarak sığınmış olmasıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/09/Almanya-Potsdam-Belediyesi-Enver-Paşa-Köprüsü/261216