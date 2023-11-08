Settar Kaya Teklif Etti : Karabağ Şehitleri’nin adı Ankara’da Bulvara verildi

Ankara – Bakü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Settar Kaya’nın teklifi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından uygun görülerek, Belediye Meclisi’nde onaylandı.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde büyük bir bulvara “KARABAĞ ŞEHİTLER BULVARI” adı verildi.

Dernek yönetimi “KARABAĞ ŞEHİTLER BULVARI” tabelasının bulunduğu yerde bir toplantı düzenleyerek, Şehitleri andı.

Ankara – Bakü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Settar Kaya, desteklerinden ötürü sayın Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür etti.

Kaynak: Settar Kaya Teklif Etti : Karabağ Şehitleri’nin adı Ankara’da Bulvara verildi