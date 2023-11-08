PKK 91 Yaşındaki Süryani Vatandaşı İnfaz Etmiş: Oğlu İsveç’te Televizyon Programcısı

ismail kahraman

Mardin’in Midyat ilçesinde 91 yaşındaki Suryani Gevriye Akgüç, evinin önünde 5 kurşunla öldürülmüştü. Iraqi Christian Foundation isimli kuruştan yapılan açıklamada, Gevriye Akgüç’ün PKK tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Akgüç’ün oğlunun, İsveç’te yayın yapan Assyria TV’de programcı olduğu öğrenildi.

Mardin’in Midyat ilçesi kanlı bir infaza sahne oldu. Uzun süredir İsveç’te yaşayan ve kısa süre önce Mardin’in Midyat ilçesine geri dönen 91 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin önünde 5 kurşunla öldürüldü.

Gevriye Akgüç’ün İsveç’te PKK karşıtı yayınlar yapan Assyria TV’de çalışan Dikran Ego’nun babası olduğu ortaya çıktı.

Iraqi Christian Foundation isimli kuruluş, 91 yaşındaki adamı PKK’nın öldürdüğünü açıkladı.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://onedio.com/haber/pkk-91-yasindaki-suryani-vatandasi-infaz-etmis-oglu-isvec-te-televizyon-programcisi-1183910