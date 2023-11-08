Montreal’de bir Sinagog ve bir Yahudi kültür merkezine saldırı

Pazartesi akşamı Montreal’deki West Island bölgesinde bulunan iki Yahudi kurumu hedef alındı. Beth Tikva Sinagogu ve yakınındaki Yahudi kültür merkezine yangın bombası ile yapılan saldırının gece gerçekleşmesi sebebiyle kimseye zarar gelmedi. Sinagogun ve kültür merkezinin önüne yanıcı maddeler bırakıldı. Salı sabahı sinagogun önünde küller ve yangın sebebiyle oluşmuş tahribat görüldü.

İsrail ve Yahudi İlişkileri Merkezi başkan yardımcısı Eta Yudin saldırının İsrail-Hamas savaşı sebebiyle gerçekleştiğini belitti. Yudin ayrıca bu olayın savaşın başladığı 7 Ekim gününden beri şehrin Yahudi toplumunun hedef alındığı 25. vaka olduğunun altını çizdi.

Bet Tikva Sinagogu önünde polis soruşturması 7 Kasım 2023 – Dave Sidaway Montreal Gazette

Başbakan Justin Trudeau ise X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan oldukça rahatsız olduğunu, antisemitizmin kabul edilemez olduğunu ve daima kınanması gerektiğini ve hükümetin Yahudi toplumuyla beraber çalışarak bu nefreti yenmeye çalışacaklarını söyledi.

Kapak görseli: Beth Tikva Sinagogu Dave Sidaway Montreal Gazette

https://www.avlaremoz.com/2023/11/08/montrealde-bir-sinagog-ve-bir-yahudi-kultur-merkezine-saldiri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=montrealde-bir-sinagog-ve-bir-yahudi-kultur-merkezine-saldiri