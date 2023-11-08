Kadir Canpolat’tan Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen’e ziyaret

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen’i ziyaret etti.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Erzurum, Van, Muş, Bitlis ziyaretlerinin ardından Mardin’e geldi. Canpolat burada il ve ilçe başkanları ile Ocak Partisi’nin Mardin’de nasıl daha etkili rol alacağı yönünde istişarelerde bulundu. Canpolat daha sonra Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret etti. Canpolat burada, Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen ile bir araya geldi. Canpolat, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Süryani Gevriye Akgüç için Özmen’e taziyelerde bulundu. Ziyarette birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Deyrulzafaran Manastırı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Canpolat, “Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi teşkilat başkanlarının her zor durumda sizinle olduğunu bilmenizi isteriz. Çünkü Süryaniler Osmanlı Devleti döneminde Devlet-i Âliyye’mizin çok ciddi noktalarında görev almıştır. Bu anlamda etnik milliyetçiliğe ve din milliyetçiliğine karşıyız. Sizin can ve mal güvenliğiniz, dini ibadetleriniz bizim medeniyetimizin ve kardeşliğimizin sembolü olan İslamiyet’in içinde vardır ve mutlak var olacaktır. Bunun garantörü de bizleriz ve her koşulda yanınızdayız. Bu bölgedeki Süryani Cemaati’nin varlık haklarının takipçisi ve savunucusu olacağımızı ifade etmek isterim. Süryaniler medeniyetimize, birlik ve beraberliğimize, medeniyet beşiğimize katkılar sağlamış cemaat ve topluluktur ve bizim de başımızın üstünde yerleri vardır. Bölgede geçmişte yaşanan haksızlıklar ve hukuksuzluklar var, biz haksızlıkların ve hukuksuzlukların önünde haklı olan Süryani’si de Yezidi’si de Ermeni’si de Kürt’ü de Türk’ü de Boşnağı’da fark etmeksizin her kim olursa olsun bugün Filistin halkının haklı davalarında nasıl yanındaysak emin olun sizin de haklı olduğunuz bir konu varsa size de hizmet edeceğimize emin olabilirsiniz. Bu topraklarda yabancılık hissetmemelisiniz çünkü burası hepimizin ortak yurdu. Sizin varlığınız bize mutluluk veriyor. Bizi kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi tanıdığımız için çok mutluyuz” dedi.

‘SÜRYANİLER OSMANLI’NIN BİR PARÇASIDIR’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen ise Kadir Canpolat’ı ve heyetini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Süryaniler Osmanlı’nın bir parçasıdır. Osmanlı döneminde bizim birlik, bütünlüğümüz ve kardeşliğimiz ön plandaydı. Bunu sizler gerçekten yaşayıp yaşattırdığınız için teşekkür ediyorum. Osmanlı’ya en az sizin kadar biz de hasretiz. Bu anlamda sizi gördüğüm için çok sevindim ve mutlu oldum” diye konuştu.

İsrail-Filistin savaşına değinen Özmen, “Bir sürü İmparatorluk kuruldu ve yıkıldı, bu dünya hepimize kâfi ve hepimize yetiyor. Kimler geldi kimler gitti önemli olan insanın dünyadayken haysiyetli ve onurlu yaşaması. Dini ve mezhebi ne olursa olsun insan dünyada mutlu olmalı. Bu anlamda maalesef ki savaşlar kapımızda bir an önce bu savaşların son bulması ve barışın hüküm sürmesi en kutsal dileğimiz ve duamızdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Canpolat ve Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://www.dha.com.tr/politika/kadir-canpolattan-deyrulzafaran-manastiri-metropoliti-filoksions-saliba-ozmene-ziyaret-2340623