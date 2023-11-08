Hatay’da kahreden olay: Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıkarıldı

Mutluhan Yıldız

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma uğrayan depremin üzerinden 275 gün geçti. Depremin 275’inci gününde ise kahreden haber Hatay’dan geldi. Antakya’daki bir enkazdan ceset çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi’nde enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275’inci gününde ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat sabahı 7,7’lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı. 9 ay önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon ‘asrın felaketi’nin acısını yüreğinde hissetti.

O sabah Türkiye’nin uyandığı en acı günlerden biri olurken felaketin boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı. 13.24’te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem bölgeyi yeniden salladı.

Mart ayı içerisinde 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96, yaralanan vatandaşların sayısı ise 107 bin 204 olarak açıklanmıştı.

https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/hatayda-kahreden-olay-depremden-275-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikarildi-2914208



