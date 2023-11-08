Ermenistan Ombudsmanı’ndan ‘Vagif Khaçatryan’ çağrısı: ‘Uluslararası insan hakları örgütleri derhal tepki vermeli’

Ermenistan Ombudsmanı Anahit Manasyan, “X” hesabından yaptığı paylaşımda Dağlık Karabağ’ın (Artsakh) Laçin bölgesinde Azerbaycan askerleri tarafından kaçırılan Vagif Khaçatryan’ın sahte davasına değindi.

Manasyan, Laçin bölgesinde Azerbaycan askerleri tarafından kaçırılan Vagif Khaçatryan’ın, uluslararası hukuk standartları ve insan haklarına ilişkin güvencelere uyulmadan Bakü’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Açıklamada, “Uluslararası insan hakları örgütleri yaşananlara derhal tepki göstermelidir” denildi.

Hatırlancağı üzere acil tıbbi bakım için Dağlık Karabağ’dan “Kızıl Haç” aracılığıyla Ermenistan’a nakledilen Vagif Khachatryan, 29 Temmuz 2023’teAzerbaycan sınır muhafız teşkilatı çalışanları tarafından kaçırılarak Bakü’ye nakledilmişti. Azerbaycan savcılığı kendisine karşı bir dizi uydurma suçlamada bulundu. Dağlık Karabağ’da yaşayan 68 yaşındaki Vagif Khachatryan, 7 Kasım’da Bakü mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/08/Ermenistan-Ombudsman-Vagif-Khaçatryan-Bakü-Laçin-Karabağ/261087