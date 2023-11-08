Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü mahkemesinin verdiği karar her türlü normla çelişiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ani Badalyan, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bakü mahkemesinin verdiği karar, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere her türlü normla çelişiyor.” ifade etti.

Badalyan, Bakü mahkemesinin 68 yaşındaki Dağlık Karabağ sakinini 15 yıl hapse mahkûm etme kararını tüm normların tamamen göz ardı edilmesinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Açıklamada “Asılsız suçlamaları açıkça reddetmesine rağmen, 68 yaşındaki Dağlık Karabağ sakini, Bakü’de bir aydan fazla süren gösteri sonrasında 15 yıl “hapis cezasına çarptırıldı.” Bunun uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere her türlü norma aykırı olduğunu vurguluyoruz.” denildi.

Hatırlancağı üzere acil tıbbi bakım için Dağlık Karabağ’dan “Kızıl Haç” aracılığıyla Ermenistan’a nakledilen Vagif Khachatryan, 29 Temmuz 2023’teAzerbaycan sınır muhafız teşkilatı çalışanları tarafından kaçırılarak Bakü’ye nakledilmişti. Azerbaycan savcılığı kendisine karşı bir dizi uydurma suçlamada bulundu. Dağlık Karabağ’da yaşayan 68 yaşındaki Vagif Khachatryan, 7 Kasım’da Bakü mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/08/Ermenistan-Dışişleri-Bakü/261061