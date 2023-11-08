Ermeni Soykırımı konulu ‘Aurora’nın Şafağı’ filmi, Centre Film Festivali’nde ‘en iyi belgesel’ seçildi

Center Film Festivali’nde Ermeni Soykırımı’nı konu alan “Aurora’nın Şafağı” filmi ABD’nin en iyi belgesel filmi ödülünü kazandı. Filmin Facebook sayfasında açıklama yapıldı.

“Aurora’nın Şafağı” filmi, Zoryan Enstitüsü’nün bilimsel desteğiyle ve Ermeni Soykırımı’nın sözlü tarih arşivinden yola çıkılarak yapıldı.

Film, 1915 Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulan Ermeni Aurora Mardiganyan’ın korkunç hikayesini anlatıyor. Soykırım başladığında Aurora 14 yaşındaydı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun küçük bir kasabasında yaşıyordu. İradesi ve kararlılığı sayesinde 1917’de kız ABD’de kurtuluş yolunu buldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/08/AuroraŞafağı-Centre-Film-Festival-belgesel-film/261111