Dengbêj Feyzoyê Rizo hayatını kaybetti

Dengbêj Feyzoyê Rizo, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek, Rusya’nın Krasnodar kentinde yaşamını yitirdi.

Rusya’nın Krasnodar kentinde yaşayan dengbêj Feyzoyê Rizo, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. İki yıl önce mide kanserine yakalanan ve son günlerde sağlık durumu ağırlaşan Rizo, bu sabah hayatını kaybetti. Rizo’nun cenazesinin yarın Krasnodar kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

FEYZOYÊ RIZO HAKKINDA

Denbêj Şeroyê Biro ve Mecîdê Faris’in yeğeni olan Rizo, 1954 yılında Ermenistan’ın başkenti Erîvan’ın Vermezyara köyünde doğdu. Êzidî Kürtlerinden olan Rizo’nun ailesi 1915 tehcirinden sonra önce önce Îdir’e, dah sonra yeniden Ermenistan’a göç etti. Rizo’nun sesi, 26 yıl boyunca Erivan radyosundan tüm Kurdistan’a yayıldı. Rizo, 2003 yılından sonra Kurdistan’ın birçok kentinde düzenlenen festivallere katılarak, Egidê Cimo ile birlikte sahne aldı. Rizo, Hiner Saleem’in Vodka Lemon filminde de yine Cimo ile yer almıştı. (MA)

https://www.evrensel.net/haber/503023/dengb-j-feyzoy-rizo-hayatini-kaybetti