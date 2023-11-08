Adana’nın tarihi bölgesi: Yılan kalesi!

Yılan Kalesi, Adana’nın doğusunda, Ceyhan’a 13 km mesafede ve Ceyhan Nehri kenarında yükselen önemli bir kaledir.

Orta Çağ’da, Çukurova’nın Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Anavarza, Tumlu ve Kozan Kaleleri gibi diğer ovadaki kaleleri de görüş alanına dahil eden bu kale, sekiz yuvarlak burcuyla dikkat çeker. Güneydeki nizamiye kapısından başlayarak taş basamaklı merdivenlerle teraslara çıkılır. Kalede kilise ve sarnıç da bulunurken, garnizon en üst bölümde konuşlanmıştır. Sarp kayalar üzerine inşa edilen Yılan Kalesi, önemli bir sanat eseridir.

Adana: Yılan Kalesi efsanesi

Yılan Kalesi Efsanesine göre, mitolojik bir varlık olan Şahmeran, bu kalede yaşamıştır. Seyahatname’de, kale içinde çok sayıda yılanın olduğundan bahsedilir. Ayrıca, sürüler halinde yılanların bulunduğu ve yılan ısırmasından hayatını kaybeden kişilerin olduğu rivayet edilir. Başka bir hikayeye göre ise kalenin içi sütle beslenen yılanlarla doludur. Bu yılanlar günün birinde sütsüz kalacak ve kaleden çıkarak Misis’e inerek orada yaşayan insanları öldürecekmiş. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, bu efsanenin geçtiği yer olarak kabul edildiği için kaleye “Şahmeran Kalesi” adını vermiştir. Daha sonra “Yılan Kalesi” adını alan bu yapı, sağlam surları, burçları ve portatif merdivenleri ile fethedilmesi zor bir kale olmuştur1

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