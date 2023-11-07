“Eskişehir’deki tarihi hamam turizme kazandırılmalı”

İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Topbaş tarihi Ermeni Hamamı’nın turizme kazandırılması için açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Topbaş’ın açıklaması:

“Tarih ve kültür kokan kadim ilçemiz, tarihi yapılar bakımından ülkemizin en zengin ilçelerinden biridir. İlçemizde çekimleri yapılan ‘Gönül Dağı’ dizisindeki Gönül Dağı olarak adlandırılan, esas adıyla Yazıcıoğlu kayalarının yamacında bulunan Ermeni Hamam’ı günümüze kadar, ılıklık, sıcaklık, külhan ve su deposu bölümleri ile ayakta kalmayı başarmıştır.

​Sıcaklık bölümü kapısındaki kabartmadan anlaşıldığına göre 1867-1868 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu tarihi eserin yıkılmaya yüz tutmuş virane görüntüsü vicdanları sızlatmaktadır.

Son yıllarda tarih, kültür ve inanç turizmine açılan ilçemize gelen ziyaretçiler tarafından da bu eserin içler acısı hali üzüntü ile karşılanmaktadır.

​İlçemizde tarihi mekânların ve Ermeni Kilisesi’nin bulunduğu güzel bir konumda olan bu tarihi eserin restore edilerek hem yok olması önlenmeli hem de turizme kazandırılmalıdır.

​Günümüzde ziyaretçilerin en çok tarihi mekanlarda ve nostaljik alanlarda dinlenmeyi tercih ettikleri düşünüldüğünde bu tarihi yapının bir an önce restore edilerek hem restoran hem de çay bahçesi olarak kullanılmasının ilçemiz turizmi açısından daha faydalı olacağına inanıyorum.

İlçemizi yönetenlerin ve vakıfların bu tarihi yapıya sahip çıkarak, virane halde kalmasına seyirci kalmamalıdırlar.”

Kaynak: Bülten

https://www.eskisehir.net/eskisehirdeki-tarihi-hamam-turizme-kazandirilmali