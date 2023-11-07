Anaokulunun ‘Anne Frank’ ismini değiştirme teklifi Almanya’da eleştiriliyor

Kaynak: politico.eu

Anaokulunun müdürü politik bir geçmişi olmayan bir isim istediklerini belirtti.

Almanya’da bulunan bir anaokulunun, adını “Anne Frank”tan “Dünya Kaşifleri”ne değiştirme konusundaki uzun süreli tartışması, Yahudi toplumu üyeleri ve yerel siyasetçiler tarafından son günlerde İsrail-Hamas savaşının arka planda olması sebebiyle eleştirildi.

Tartışma, Tangerhütte’de bulunan anaokulunun basın açıklamasında pazartesi günü açıklandığı gibi, “mevcut tartışma ve olaylardan çok önce uzun süre devam ediyordu.” Açıklama, “2023 başlarında kurumun bu temel değişikliğini dış dünyaya görünür kılmak amacıyla kuruma farklı bir isim verilerek bu temel yeni başlangıcı görünür kılmak” için ortaya çıktığını belirtti.

Aylar süren tartışmalar, İsrail – Hamas savaşının sonucunda tüm Avrupa’da yankılanan ve Almanya’da da yeniden yükselen antisemitizmle ve anti-Müslüman duygularla başa çıkmaya çalışırken aniden patladı.

Anne Frank, Adolf Hitler’ın güçlerinden Amsterdam’da saklanırken günlük tutan genç bir kızdı ve Naziler tarafından II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Holokost’un en çok tanınan kurbanlarından biriydi. Holokost sırasında yaklaşık altı milyon Yahudi öldürülmüştü.

Televizyon kanalı n-tv’ye göre, şehir konseyi, isim değişikliğinin ardında yatan sebebin bazı ebeveynlerin ve çalışanların ismin değişikliği talebi olduğunu söyledi. Gündüz bakım merkezi müdürü Linda Schichor, çocukların ismi anlamakta zorlandığını, göçmen kökenli ebeveynlerin genellikle Anne Frank’la ilişki kurmadığını söyledi. Schichor “Politik bir geçmişi olmayan bir isim istedik,” dedi.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Tangerhütte belediye başkanı Andreas Brohm, isim değişikliğinin tartışıldığını ancak henüz somut bir karar alınmadığını belirtti.

Brohm durumu, “amaç daha olumlu bir çağrışıma sahip bir şey bulmaktı, Anne Frank’ın negatif bir çağrışımı olması sebebiyle değil, ancak insanlar Anne Frank denince akla gelen şey ile gündüz bakım merkezi konseptini ilişkilendiriyor” diyerek açıkladı.

Saksonya-Anhalt’ın Yahudi toplulukları ve üst düzey siyasetçileri teklife öfkelerini belirttiler.

Saxony-Anhalt Yahudi Cemaatleri Birliği Başkanı Max Privorozki “Kurumun kavramsal değişikliklerine ve Yahudi kızın hikayesinin küçük çocuklar için anlaşılması zor olmasına (bir peri masalı değil, ama gerçek bir hikaye) saygı göstermekle birlikte (bir yıl önce ve 50 yıl önce olduğu gibi), bu isim değişikliği şu anda hoş olmayan bir tat bırakıyor,” açıklamasında bulundu.

Saxony-Anhalt Ekonomi Bakanı Sven Schulze, merkez sağ CDU partisinin “elbette Anne Frank Gündüz Bakım Merkezi’nin adının değiştirilmesine onay vermeyeceğini” söyledi. “Umarım diğer konsey üyeleri de vermeyecektir. Bu tür bir teklif, sadece günümüzde değil, genel olarak tamamen saçma, içgüdüsel ve dar görüşlüdür,” dedi.

Yerel siyasetçiler de duruma tepki gösterdi ve olası bir isim değişikliğini durdurma sözü verdiler. Kasaba konseyi başkanı Werner Jacob “Çarşamba günü, kasaba konseyi gündüz bakım merkezinin adının değiştirilme önerisine karşı oybirliğiyle pozisyon alacak,” dedi.

Privorozki isim değişikliği teklifinin en kuvvetli argümanının göçmen ebeveynlerin Anne Frank ile ilişki kuramaması olduğunu bildirirken, kreşin adını değiştirmek yerine, ebeveynleri Anne Frank’ın günlüklerini okumaya davet etti.

https://www.avlaremoz.com/2023/11/07/anaokulunun-anne-frank-ismini-degistirme-teklifi-almanyada-elestiriliyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=anaokulunun-anne-frank-ismini-degistirme-teklifi-almanyada-elestiriliyor