Zelenski Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili açıklama yaptı. Zelenski’nin “Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur” sözleri sosyal medyada yankı buldu. Mesajlar arasında antisemit içerikliler de vardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NBC News televizyon kanalının “Meet the Press” programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ortadoğu’da yaşananlarla ilgili olarak durumun “yeni bir şey olmadığını” söyleyen Zelenski, “Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananlarda asıl “suçlanması gerekenlerin” Rusya ve İran olduğunu savunan Zelenski, “Gazze’de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek” dedi. Zelenski, “Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur” diye ekledi.

Ukrayna liderinin açıklamaları sosyal medyada yankı yaratırken bu sözleriyle ilgili paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2023/11/06/zelenski-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zelenski-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu